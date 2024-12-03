清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

▲名嘴粘嫦鈺爆料清純女童星被母親送給大亨「潛規則」，換取大量代言與演藝資源。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

資深媒體人粘嫦鈺在《命運好好玩》節目爆料，揭穿清純女童星私生活複雜的一面，還驚爆她曾受到一位富豪的「特別關愛」，再度掀起演藝圈潛規則的討論。

資深媒體人粘嫦鈺在節目上提到，這位童星12、13歲踏入圈子，清純形象深植人心，但背地裡黑歷史一籮筐，當她和國外回來的藝人訂婚時，外界一片祝福，女星也營造出婚姻幸福的模樣，粘嫦鈺卻一語道破：「不可能這樣就收心」，果然，沒多久爆出以人妻的身份搶人老公的風波，鬧得沸沸揚揚，元配甚至怒罵女星，「妳不要搶我老公」，更讓這場戲碼更加狗血。粘嫦鈺表示，當年這位女星來者不拒，搞到劇組內皆是「表哥表弟」關係，後來勾搭上的這位人夫，男方對於她的黑歷史完全不知情，被蒙在鼓裡。

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粘嫦鈺語出驚人地揭露，這位女星的複雜的私生活早已不是祕密，業界人盡皆知。她在片場常與男演員有曖昧舉動，甚至被目擊在隱蔽處廝混，還傳出令人臉紅的聲音。還有大亨相中她清純形象，女星母親為了讓女兒在演藝圈迅速上位，竟將她「獻身」給大亨試用，換來女星獲取大量代言、拍戲資源，「她那時候年紀很小就代言了，賺很多很多的錢」。

更誇張的是，後來這位女星的行為愈發大膽，竟厚顏無恥地倒打一耙，指控一直被戴綠帽的老公「私下玩很大」，男方聽聞後怒火中燒，也開始放縱自己，粘嫦鈺斷言這段婚姻已經名存實亡。



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