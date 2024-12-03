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一粒風格突變「戴黑框眼鏡」散發知性美　下秒撥開瀏海飄出仙氣！

記者顧齊祐／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉）加入啦啦隊1年多的時間，因長相神似黑嘉嘉以及大跳葉保弟應援舞而爆紅。平時會在社群記錄日常，與粉絲分享生活的她，近日在Threads上發布了一組自拍照，其中戴上眼鏡知性的模樣，瞬間驚艷不少網友。

▲一粒戴上黑框眼鏡，瞬間多了知性和文青的氣質。（圖／翻攝自Threads／ilixoxov）

▲一粒戴上黑框眼鏡，瞬間多了知性和文青的氣質。（圖／翻攝自Threads／ilixoxov）

一粒在1日於Threads發佈了多張自拍，並附上文字寫下「亂拍亂發」。照片中，她臉上畫著精緻的妝容，穿著深藍色棒球外套，並戴上黑框眼鏡，瞬間多了知性和文青的氣質，看起來年齡也變小了不少。

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▲一粒用手戳著臉頰，展現甜美又可愛的微笑。（圖／翻攝自Threads／ilixoxov）

▲一粒用手戳著臉頰，展現甜美又可愛的微笑。（圖／翻攝自Threads／ilixoxov）

接下來的照片中，一粒摘下了眼鏡，露出巴掌大的鵝蛋臉，用手戳著臉頰，展現甜美又可愛的微笑。而第三張照片，她撥開了瀏海，露出光滑飽滿的額頭，甜美感瞬間消失，反而增添了一股成熟的魅力，渾身散發出迷人的仙氣。

▲一粒撥開瀏海，增添了一股成熟的魅力。（圖／翻攝自Threads／ilixoxov）

▲一粒撥開瀏海，增添了一股成熟的魅力。（圖／翻攝自Threads／ilixoxov）

一系列自拍照曝光後，立刻引來粉絲們的熱烈讚賞，網友們紛紛表示：「戴眼鏡超適合你的！超美的」、「有瀏海跟沒瀏海真的會有不同人的感覺」、「真人阿拉蕾」、「可以下次帶圓眼鏡一定更好看」、「我從早上看到晚上了」、「亂拍還那麼正？那認真起來要其他人怎麼活」。

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