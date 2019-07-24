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陳子鴻砸千萬「做20套女團服」　下禁愛令：長大後再說！

記者關韶文／台北報導

人氣女團AKB48 Team TP正式出道至今邁向一週年，24日舉辦第二張EP發片記者會，團員熱唱新歌《TTP Festival》，聊到出道甘苦，老闆陳子鴻砸了上千萬投資，「因為每次都要20幾套衣服，加上拍攝MV，我們真的花了很多錢！」

AKB48 Team TP開心發片，公司替他們請來女神蔡黃汝現場傳授女神三招：儀態要斯文端莊，拿出一本書要團員頂頭走台步；至於談吐與氣質，提醒少女們講話必須口齒清晰，現場來個繞口令大考驗；最後展現女人味與氣勢，蔡黃汝示範女神五連拍，成員阿部瑪利亞笑說，「我在TTP裡身為性感擔當而被稱為「TTP性感女神」，所以這個不過關是不行的！女人味的練習真的很難，我會多多看著女神的照片然後學習她的表情和姿態。」

▲AKB48TeamTP單曲發片記者會，陳子鴻站台致詞。（圖／記者林敬旻攝）

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▲▼AKB48TeamTP單曲發片記者會，陳子鴻站台致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲AKB48TeamTP單曲發片記者會，陳子鴻站台致詞。（圖／記者林敬旻攝）

AKB48 Team TP發行新作品，老闆陳子鴻受訪時笑說，「我覺得一個新團體前期投資是必要的，每一張都將近千萬，尤其服裝、MV我們都花很多錢，而且非常大陣仗！」

目前團員僅有30幾位，陳子鴻預計補滿48位，被問到是否對現場成員不滿意，陳子鴻笑說，「目前就是慢慢訓練，大家都開始上手，有時候同一天可能會有不同的活動，例如這邊有電視台、那邊有商演，我們想要隨時調度，所以差不多可以招募新人。」

▲AKB48TeamTP單曲發片記者會，蔡黃汝站台。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼AKB48TeamTP單曲發片記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲AKB48TeamTP單曲發片記者會，蔡黃汝站台。（圖／記者林敬旻攝）

被問到有沒有收到奇怪的粉絲禮物，日籍成員阿部瑪利亞笑說，「我有收到結婚證書！下次握手會，大家可以帶結婚證書來，我可以選一個。」被問到單身多久，阿部瑪利亞則說，「因為我已經單身十年沒有戀愛，我的國中同學都結婚、有小孩，可是我還想繼續工作又想要戀愛。」陳子鴻在一旁則笑說，「長大一點再說！」

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