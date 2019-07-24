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防彈少年團又破記錄！3個月內V成為「全網冠軍」　網讚：致命性的舞台魅力

記者古靜兒／綜合報導

南韓媒體Mnet的官方YouTube子頻道《M2》，經常會上傳藝人在旗下音樂放送節目《M！Countdown》的直拍影片，造福一眾粉絲，天團防彈少年團成員V的直拍影片日前就達成了2019年KPOP直拍影片中，首次最短期間突破5000萬點擊率的新紀錄，令網友再次感嘆「世界彈」的威力。

▲防彈少年團V的直拍影片首次最短時間破5000萬點擊率，又創新紀錄。（圖／翻攝自Twitter／BTS_official）

▲防彈少年團經常創佳績，這次成員之一也在YouTube上破紀錄。（圖／翻攝自Twitter／BTS_official）

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防彈少年團4月中旬以《Boy With Luv》回歸的打歌舞台中，成員之一V的直拍影片早在上傳當日就突破了100萬點擊率，而後甚至在7月22日突破了5000萬大關，成為YouTube上所有官方直拍影片中，首位最快達到5000萬點擊率的藝人，甚至以46萬點讚率，同時成為2019年南韓男偶像中最高的點讚記錄。V的該支直拍影片底下也獲得許多網友留言稱讚，紛紛表示：「臉蛋天才本人其實也是舞台天才」、「在舞台上根本擁有致命性的魅力」、「3個月不到就5000萬的帥氣V！」

▲防彈少年團V的直拍影片首次最短時間破5000萬點擊率，又創新紀錄。（圖／翻攝自YouTube／M2）

▲防彈少年團V的直拍影片，成為首次最短時間破5000萬點擊率的影片，又創新紀錄。（圖／翻攝自YouTube／M2）

直拍影片其實就是個別拍攝偶像團體每位成員在舞台上表演的影片，讓粉絲可以專注欣賞某成員的舞台，才不會因為平時需要拍攝全員播出的電視版舞台，而錯過成員的一舉一動。另外，防彈少年團其他成員的直拍影片點擊率也不遑多讓，包括Jimin的《Fake Love》直拍影片目前已突破了6600萬點擊率、柾國（Jung Kook）的《Boy With Luv》直拍影片也已突破了4800萬點擊率。

▲防彈少年團V的直拍影片首次最短時間破5000萬點擊率，又創新紀錄。（圖／翻攝自Twitter／BTS_official）

▲防彈少年團V的直拍影片，成為首次最短時間破5000萬點擊率的影片，又創新紀錄。（圖／翻攝自Twitter／BTS_official）

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防彈少年團, BTS, V, 金泰亨

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