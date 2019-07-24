廖人帥補完雞湯「陪露肚妹在外過夜」　4、5號辣妹接連報到

圖文／鏡週刊

廖人帥時不時就上網嗆聲金曲獎。對外廖人帥嗆得很大聲，本刊直擊，他私底下其實也「砲聲隆隆」。連沾三妹之後，又有更不知名的4、5號美眉接連報到。

3號的Eli結束之後，同樣13日下午2點左右，「睡飽」的廖人帥在街頭找車位，隨後跟一男一女在美式餐廳聚會後回家。不料，到了晚上9點多，廖人帥依舊很忙，因為他家又出現1名下身失蹤的棕髮辣妹，這次他棄車改跟辣妹搭乘小黃，一路前往位於台北市東區的明曜百貨。

辣妹一路走到附近的「洛碁大飯店」直上13樓後，廖人帥又自己過著跟友人看電影的悠閒生活，陣容包括諧星兼歌手的「小蝦」陳大天。看完電影後，14日凌晨1點多，廖人帥又搭小黃回到東區ZARA附近，再接了另名穿著中空露肚上衣的美眉上車！

請繼續往下閱讀...

2人一起搭小黃到汐止大同路的社區，由於地點不是廖家，所以還算新鮮。過了一夜後，廖人帥再瞬間移動，到了永康街喝咖啡，接著去木柵喝雞湯，近來夜夜笙歌的他確實該補一下。



更多鏡週刊報導

【一週戰五女1】廖人帥揪露毛網紅過夜12小時 小鄧紫棋「下面很鬆」

【一週戰五女2】睡後不理蕾菈10小時 廖人帥再帶二號奶妹回家

【一週戰五女3】廖人帥「終於睡飽了」 三號乳浪小模拍過他MV