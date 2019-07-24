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廖人帥補完雞湯「陪露肚妹在外過夜」　4、5號辣妹接連報到

圖文／鏡週刊

廖人帥時不時就上網嗆聲金曲獎。對外廖人帥嗆得很大聲，本刊直擊，他私底下其實也「砲聲隆隆」。連沾三妹之後，又有更不知名的4、5號美眉接連報到。

3號的Eli結束之後，同樣13日下午2點左右，「睡飽」的廖人帥在街頭找車位，隨後跟一男一女在美式餐廳聚會後回家。不料，到了晚上9點多，廖人帥依舊很忙，因為他家又出現1名下身失蹤的棕髮辣妹，這次他棄車改跟辣妹搭乘小黃，一路前往位於台北市東區的明曜百貨。

女伴NO.4 7/13 22:05 棕髮辣妹離開廖家之後，走回台北市東區的一間飯店。

辣妹一路走到附近的「洛碁大飯店」直上13樓後，廖人帥又自己過著跟友人看電影的悠閒生活，陣容包括諧星兼歌手的「小蝦」陳大天。看完電影後，14日凌晨1點多，廖人帥又搭小黃回到東區ZARA附近，再接了另名穿著中空露肚上衣的美眉上車！

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7/14 00:38 廖人帥（右4）跟小蝦（右3）等人看完電影散攤後，自己搭著小黃跑去載美眉。
7/14 01:29 廖人帥（右）特地去台北東區接一名身材突出的美眉一起搭小黃、遊車河。

2人一起搭小黃到汐止大同路的社區，由於地點不是廖家，所以還算新鮮。過了一夜後，廖人帥再瞬間移動，到了永康街喝咖啡，接著去木柵喝雞湯，近來夜夜笙歌的他確實該補一下。

女伴NO.5 7/14 01:46廖人帥（右）那晚沒回家，反而跟著美眉到新北市汐止度過當夜。
7/14 01:46 廖人帥（右）那晚沒回家，反而跟著美眉到新北市汐止度過當夜。


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