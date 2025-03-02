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八點檔女星分手遭前男友糾纏！　「深夜守她家樓下」崩潰考慮搬家

記者黃庠棻／台北報導

茵芙在三立八點台劇《願望》中慘遭交往多年男友李睿紳劈腿上司，跌跌撞撞如今終於遇到真愛龍語申，沒想到愛情才剛開始萌芽，就被前男友李睿紳不斷糾纏，明明已經和出軌對象結婚，卻不斷出言唱衰她的感情跟身分，讓她深受打擊。

▲茵芙分享遭前男友糾纏的經驗。（圖／三立提供）

▲茵芙分享遭前男友糾纏的經驗。（圖／三立提供）

▲茵芙在《願望》遇到真愛龍語申。（圖／三立提供）

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而龍語申的默默守護也讓茵芙卸下心防，直接在酒吧深情「愛的啵啵」、滾床告白，超甜互動也讓網友表示「這對CP太好嗑！」、「終於等到他們在一起！」

▲茵芙分享遭前男友糾纏的經驗。（圖／三立提供）

▲茵芙分享遭前男友糾纏的經驗。（圖／三立提供）

▲茵芙在《願望》遇到真愛龍語申。（圖／三立提供）

談及被前男友糾纏的經歷，茵芙笑說「我確實有遇過，而且還持續了一段時間。」她透露，對方在分手後仍無法釋懷，經常在深夜來到她家門口，聲稱帶宵夜給她，但她始終拒絕下樓見面，希望能藉此劃清界線。然而，對方並未因此死心，反而變本加厲，每隔兩三天就在大半夜頻繁打電話，或者傳送大量訊息進行「疲勞轟炸」。

▲茵芙分享遭前男友糾纏的經驗。（圖／三立提供）

▲茵芙在《願望》遇到真愛龍語申。（圖／三立提供）

尤其是在喝醉後，茵芙無奈表示，對方的情緒更加失控，不是訴說自己的不捨與後悔，就是抱怨彼此分開後的生活，甚至反覆強調自己有多愛她，希望能夠復合。這樣的行為讓茵芙感到極度困擾，甚至影響了她的生活作息，她苦笑著說「根本是惡性循環，讓人很崩潰！」

▲▼茵芙分享過海關的經歷。（圖／翻攝自臉書／茵芙）

▲茵芙分享遭前男友糾纏的經驗。（圖／翻攝自臉書／茵芙）

面對這樣的狀況，茵芙一開始試圖以冷處理方式應對，不回應對方的訊息，也不接他的來電，希望對方能夠自行放棄。然而，對方絲毫沒有要罷休的意思，仍然持續騷擾，甚至有一次直接守在她家樓下，讓她感到害怕和不安。

▲茵芙和姐姐都有甜美笑容。（圖／翻攝自Facebook／茵芙 Demi）

▲茵芙分享遭前男友糾纏的經驗。（圖／翻攝自臉書／茵芙）

最終，茵芙決定不再沉默，而是正式傳送了一封措辭嚴肅的訊息給對方，明確告知對方的行為已對她的生活造成極大困擾，也讓彼此無法真正放下。她也說分手不代表彼此成為仇人，她樂意未來能夠以普通朋友的身份相處，但前提是雙方都需要時間冷靜。因此，她特別強調，至少半年內都不要聯絡，否則只會讓雙方都更難走出這段關係「如果現在還是這樣糾纏不清，那就連朋友都別當了。」

▲▼茵芙放閃楚翔。（圖／翻攝自臉書）

▲茵芙分享遭前男友糾纏的經驗。（圖／翻攝自臉書／茵芙）

回憶起這段經歷，茵芙坦言，當時的她壓力很大，甚至思考過如果對方真的不願意放手、無視她的警告，是否該採取更果斷的行動，例如直接封鎖對方所有的聯絡方式，甚至考慮搬家，以徹底擺脫這種不健康的關係。

▲▼茵芙分享過海關的經歷。（圖／翻攝自臉書／茵芙）

▲茵芙分享遭前男友糾纏的經驗。（圖／翻攝自臉書／茵芙）

「畢竟生活還是要繼續，我不能讓這種情緒勒索影響我的人生。」茵芙說，自己一直相信，真正適合彼此的人，應該是能帶給對方快樂與成長，而不是讓人感到壓力和不安。如今，經歷過這一切的她更懂得如何保護自己，也希望透過這次的經歷，讓更多人明白在感情中設立界線、尊重彼此空間的重要性。

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