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郎祖筠採訪途中得知方大同病逝　當場「長嘆一口氣」震驚：才41歲

記者黃庠棻／台北報導

歌手方大同於2月21日病逝，享年41歲，公司昨（1）日發聲明證實噩耗，過去曾創作〈愛愛愛〉、〈三人遊〉、〈Love Song〉、〈Singalongsong〉等無數熱門金曲，因此他的死訊傳出後震驚外界。今（2）日資深藝人郎祖筠出席大稻埕戲苑第11屆青年戲曲藝術節記者會也談及此事。

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▲▼殯儀館人員向陸媒透露，方大同在雲南大理火化。（圖／翻攝自臉書）

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▲方大同過世消息震驚演藝圈。（圖／翻攝自臉書）

資深藝人郎祖筠出道超過30年，今（2）日出席大稻埕戲苑第11屆青年戲曲藝術節記者會，這不僅是她人生第一次挑戰歌仔戲，也是初次擔任策展人，坦言自己感到相當榮幸，也喊話「這次藝術節要給大家看到不一樣的表演，除了培養青年演員，更要培養青年觀眾」，也希望觀影者可以透過表演了解到戲曲優美的文字，傳承中文文字之美。

▲郎祖筠、唐美雲出席大稻埕戲苑第11屆青年戲曲藝術節記者會。（圖／記者黃庠棻攝）

▲郎祖筠（左二）、唐美雲（右二）出席大稻埕戲苑第11屆青年戲曲藝術節記者會。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，郎祖筠在記者會採訪中，被問到近期大S、方大同相繼離世的事情，她先是感到相當疑惑問道「方大同？」後來被一旁的唐美雲告知才得知對方過世的消息，她當下忍不住長嘆了一口氣「對不起，我這兩天都在忙」。

▲郎祖筠、唐美雲出席大稻埕戲苑第11屆青年戲曲藝術節記者會。（圖／記者黃庠棻攝）

▲郎祖筠被問到方大同過世感到震驚。（圖／記者黃庠棻攝）

隨後，郎祖筠沈澱了幾秒後又嘆了一口氣，說道「很多人說『人走了為大』，我覺得這是正確的」，接著坦言「我們要看這個人的成績，他們給過我們可以被留戀的瞬間，記住他最美好的，記住大S的眉眼彎彎、她的笑容；記住方大同的歌聲給我們的感動還有他的創意，我覺得這才是我們要記得的。」

▲郎祖筠、唐美雲出席大稻埕戲苑第11屆青年戲曲藝術節記者會。（圖／記者黃庠棻攝）

▲郎祖筠被問到方大同過世感到震驚。（圖／記者黃庠棻攝）

最後，郎祖筠也感嘆方大同才41歲就過世，直呼「怎麼這麼年輕」，同時也談到大S在48歲離世，說道「真的是白髮人送黑髮人」，過程中不斷嘆氣表示惋惜之意。

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