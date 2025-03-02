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泰BL劇爆紅全球還幫國家賺錢！金融界算出「經濟收入49億」歸功3點

記者陳芊秀／綜合報導

泰國BL劇近年在全球掀起一股追劇、追星潮流，如今泰國國內製作的電視劇集，已經有將近一半都是BL、GL劇，過去被視為非主流戲劇的小成本作品，現在已經成為當地娛樂市場的重要支柱。當地金融界預測，這波偶像熱潮在2025年帶來高達49億泰銖（約台幣47億元）經濟效益。

▲▼英國《經濟學人》分析泰國BL劇、GL劇爆紅全球的原因。（圖／翻攝自X）

▲英國《經濟學人》分析泰國BL劇、GL劇爆紅全球的原因。（圖／翻攝自X）

據英國《經濟學人》分析，泰國的流行音樂、電視劇等文化產業在全球掀起浪潮，是從2020年開始，尤其是描述男男戀愛的BL劇獲得驚人的成功。泰國目前製作的電視劇，有一半是BL或GL（Girls' Love，女女戀）的類型。根據曼谷法政大學研究員 Puwin Bunyavechchewin 的調查，2024年播出的泰國電視劇中，BL及GL劇的作品高達61部，相比2018年的5部，數量暴增。

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▲▼英國《經濟學人》分析泰國BL劇、GL劇爆紅全球的原因。（圖／翻攝自X）

▲泰國BL劇和GL劇光是2024年就多達61部，其中GL劇《我們的秘密》掀起一波高人氣。（圖／翻攝自X）

BL文化起源於1970年的日本，但是泰國製作公司挖掘出BL劇題材的影響力，並將其發展至具備商業價值的內容。根據泰國匯商銀行（SCB）的經濟情報中心預測分析，2025年泰國BL與GL相關產業（包括出版業、見面會活動、廣告代言、旅遊觀光業）的收入將達49億泰銖（約台幣47億元），是2020年的5倍。而LGBT+類型劇之所以成長迅速，歸功於3點，第一個是泰國文化包容性大；第二點是製作人在故事上追求突破，助攻了題材的廣度和吸引力；第三點是串流平台普及，促進泰國劇集得以接觸到海外的觀眾。

▲▼英國《經濟學人》分析泰國BL劇、GL劇爆紅全球的原因。（圖／翻攝自X）

▲▼英國《經濟學人》分析泰國BL劇、GL劇爆紅全球的原因。（圖／翻攝自X）

▲▼英國《經濟學人》分析泰國BL劇、GL劇爆紅全球的原因。（圖／翻攝自X）

▲泰國SCB經濟情報中心分析，泰國LGBT+類型劇崛起，歸功於國家社會包容力、題材廣泛有突破性、串流崛起讓作品接觸到海外觀眾。（圖／翻攝自X）

不只是戲劇的經濟效益，泰國流行音樂「T-POP」也跟著成長。由於泰國演員也跨足音樂事業，從劇集成功推動「T-POP」走進國際，從串流音樂平台Spotify數據觀察，2023年T-POP的播放量比前一年增加兩倍，而從2021年到2023年間，泰國音樂產業的總收入更增長55%。

而這波泰國偶像文化熱潮，粉絲與偶像的互動也是重要關鍵。如今在曼谷街頭，BL劇男星代言的廣告看板隨處可見，而泰國最大娛樂公司之一「GMMTV」的大廳，時常出現等待偶像「上班」的粉絲，這個近距離接觸的互動，形成獨特的「雙向關係」。

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