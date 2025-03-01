獨家／黑男砸300萬舉辦婚禮！　娶回Lucy「感人誓詞曝光」她當場噴淚

記者孟育民／台北報導

YouTuber黑男以拍攝街頭配對影片走紅，還因此結識交往5年多的混血女友Lucy（盧蓁），並在2023年10月證實即將結婚。籌備一年，小倆口今（1日）在萬豪酒店舉辦婚禮，席開35桌，超過400位親友到場祝賀，黑男終於娶回美嬌娘，現場感性告白說：「老婆我愛妳，不管未來健康、貧窮、幸福、風吹雨打，我一定會陪伴在妳身邊。」

▲▼黑男、Lucy今天舉辦婚禮。（圖／記者李毓康攝）

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黑男、Lucy婚禮前接受《ETtoday星光雲》專訪，黑男透露這次婚禮花了300多萬，而流程細節全部交給老婆處理，自己只負責買單，不過仍露出幸福笑容：「非常值得，花300萬把她騙回來！我真的非常感謝Lucy願意嫁給我，還有她爸媽願意把她交給我，畢竟我們差了11歲。」Lucy說婚禮籌備整整一年，除了感謝所有人幫忙，也謝謝老公完成自己夢想中的婚禮，甚至願意配合走粉色系路線，過程中更無一句抱怨、爭吵。

▲Lucy今天總共會換四套禮服，一手規劃所有流程。（圖／記者李毓康攝）

另外，Lucy從早上證婚儀式就哭成淚人兒，尤其看見父母落淚心中百感交集。兩人重現證婚上的誓詞，黑男感性說：「親愛的盧蓁謝謝妳願意嫁給我，我會一輩子好好守護妳、呵護妳，妳讓我最感動的是，妳居然願意跟我爺爺一起去旅行，幫他擦滴在地上的尿，當下這刻我就決定娶妳。」真摯的告白讓Lucy聽完又紅了眼眶。

▲▼黑男、Lucy重現證婚儀式誓詞，現場氣氛感人。（圖／記者李毓康攝）

Lucy看著眼前的男人，決定攜手和他度過下半生，感動回應：「謝謝他這麼包容我，因為我脾氣沒那麼好，但是他永遠用最大的力量跟我溝通，我生氣的時候他第一個想到的是『我應該是肚子餓了』，而不是跟我爭吵。」最後再度告白黑男，「謝謝你愛我像我爸媽一樣愛我，謝謝你讓我成為你的陳太太！」

▲黑男雖然說不緊張，但卻頻頻擦汗。（圖／記者李毓康攝）