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坤達、柯佳嬿婚禮同框照曝光！　定情作《我們發財了》5主演合體

記者黃庠棻／台北報導

女星曾智希在2022年宣布和陳志強結婚，平時會在社群記錄小倆口的生活，十分的甜蜜。夫妻倆於2月27日補辦婚禮，在萬豪酒店席開53桌，演藝圈許多好友都到場祝賀。過了幾天之後，這場眾星雲集的婚禮現場照陸續曝光，李千娜今（2）日也分享了跟老公黃尚禾出席的美照，引起網友關注。

▲李千娜、黃尚禾參加曾智希、陳志強婚禮。（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e）

▲李千娜、黃尚禾參加曾智希、陳志強婚禮。（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e）

▲李千娜、黃尚禾參加曾智希、陳志強婚禮。（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e）

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李千娜與老公黃尚禾一同出席曾智希、陳志強的豪華婚禮，她穿著一襲亮麗的黃色洋裝現身，丈夫則是穿著一套黑色寬褲西裝，夫妻倆不僅曬出臉貼臉的照片大方放閃，還與當晚婚禮的新人合影，雙倍閃光彈讓網友直呼「幸福的地方」、「好漂亮」、「超級無敵霹靂正」。

▲李千娜、黃尚禾參加曾智希、陳志強婚禮。（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e）

▲李千娜、黃尚禾參加曾智希、陳志強婚禮。（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e）

▲李千娜、黃尚禾參加曾智希、陳志強婚禮。（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e）

不僅如此，在李千娜曬出的一系列照片中，有幾張特別引起網友關注，其中一張除了她之外，還包含了柯佳嬿、謝坤達、温昇豪、高宇蓁、李國毅，除了李國毅之外，其餘5人與新郎陳志強皆是2012年播出台劇《我們發財了》的主演，這部戲也是柯佳嬿、謝坤達的定情之作。

▲李千娜、黃尚禾參加曾智希、陳志強婚禮。（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e）

▲李千娜公開與柯佳嬿、謝坤達的合照。（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e）

而這張《我們發財了》5主演合體的照片也掀起回憶殺，劇迷紛紛留言「有發財組合」、「我們發財了！原班人馬欸」，而這張照片也是柯佳嬿、謝坤達罕見同框，讓粉絲忍不住直呼「是達哥佳嬿同框啊啊啊，謝謝千娜」、「難得可以看到佳嬿坤達同框」。

▲李千娜、黃尚禾參加曾智希、陳志強婚禮。（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e）

▲李千娜、黃尚禾參加曾智希、陳志強婚禮。（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e）

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坤達, 柯佳嬿, 曾智希, 陳志強, 我們發財了

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