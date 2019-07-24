做電影只有賺大錢、得大獎！《灼人秘密》8大金句「演藝圈血淋現實」爆討論

記者林映妤／台北報導

趙德胤執導、吳可熙主演的驚悚電影《灼人秘密》19日正式上映，首週末全台票房飆破新台幣300萬元，不僅大獲好評，甚至有10幾個觀眾秀出票根表示已經三刷、四刷！趙德胤在臉書直播解析電影意象與隱喻，也吸引了上萬影迷收看，狂刷上百則留言，引起廣大迴響！

趙德胤在1個半小時的直播中，不僅解釋了現實與幻想片段，還有各種意象隱藏的意義，網友紛紛大讚：「聽到導演解析太寶貴了！」、「問題太多了，還想聊6小時！」

《灼人秘密》片中許多角色吐出的金句「揭開演藝圈潛規則」，同樣吸引網友討論，8大金句分別是：

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「我實在受不住了，他們不只摧毀我的身體，他們也要摧毀我的心。」——妮娜

「妳的感受是最重要的。」——經紀人馬克

「接戲就兩個理由，要嘛好角色，要嘛好多錢，這次，就是一個好角色。」——經紀人馬克

「電影表演就是要自然，所以妳在洗澡的時候，妳會管妳現在有沒有穿衣服嗎？妳在做愛的時候，妳會去想妳現在有曝光嗎？」——選角指導

「那場戲有五個層次。神智不清、絕望、心碎、覺醒、放手找到自由。」——導演

「這個圈子的遊戲規則就是這樣，什麼都要交換」——3號

「真正重要的東西，用眼睛是看不到的。」——Kiki

「我認為電影只有兩種，一種賺大錢 一個得大獎，我也只做這兩種電影。」——監製

《灼人秘密》描述吳可熙飾演的妮娜，為了追尋電影夢，離開家鄉與舊情人，卻在追逐夢想的路上，遭受演藝圈潛規則的無情衝擊，造成她難以復原的內心創傷。許多女性觀眾也曾經在生活與職場遇到不公平對待，她們看完電影特別有感，有位女性觀眾在映後，直接走向吳可熙邊落淚邊訴說自己的故事。

吳可熙表示，「跑映後時遇到一個女生觀眾，看到我就開始哭，她說她想成為女攝影師，但前輩直截了當告訴她，女生不可能成為攝影師，所以她看完電影特別有感，有被激勵的感覺。」她也鼓勵所有懷抱夢想的人繼續勇敢追夢，更希望大家看完電影能引起討論，多關心身邊可能有創傷，需要關注的朋友。