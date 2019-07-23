鄭茵聲：從搞笑藝人轉歌手！　「我會彆扭，我需要克服」

記者關韶文／台北報導

「這群人TGOP」鄭茵聲單飛發片，首波主打《陽光燦爛的原因》傳遞「只要肯努力，夢想就絕對能實踐」的信念，MV裡鄭茵聲以歌手之姿圓夢登台獻唱，有如人生真實寫照；拍攝哭戲時，鄭茵聲更是成功挑戰30秒落淚，她透露自己醞釀情緒的法寶是看嚴爵的《沒有你怎麼辦》MV，裡頭描述的父子情戳中鄭茵聲的「哭穴」，不到30秒就讓她淚如雨下！

對鄭茵聲來說，《陽光燦爛的原因》這首歌意義非凡，因為這是她初次發片的第一首主打歌，她說：「這是我圓夢的第一首主打歌，歌詞描述對夢想的堅持，很符合我現在的狀態。我想把這首歌獻給我的家人，以及所有懷抱夢想的朋友。」

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▲▼鄭茵聲為新專輯拍攝MV。（圖／索尼提供）

鄭茵聲在MV裡飾演懷抱音樂夢的女孩，始終不向現實壓力低頭，不放棄唱歌的夢想，最後終於登上屬於自己的舞台。最後一場登台演唱的戲，特地找來喜歡鄭茵聲的歌迷朋友們客串演出台下的觀眾，這樣的安排令鄭茵聲又驚又喜，她說：「這些歌迷朋友確實讓我入戲很深，他們看我的眼神跟臨演是不一樣的，拍攝當下真的就像是實現我的夢想，站在台上唱歌給他們聽。沒有他們我沒有辦法走到今天，真的很謝謝他們。」

從一發布影片就吸引上百萬人觀看的網紅、搖身變成正式踏入歌壇的發片歌手，鄭茵聲透露一剛開始連她自己都不太習慣身分的轉換，錄音時她會習慣把窗簾拉上，因為她覺得讓別人看到她唱歌是一件很害羞的事，「我從搞笑藝人轉換成歌手，對很多人來說或許會不習慣，我自己也會覺得彆扭，但這就是我需要克服的問題。」一次又一次的練唱及錄音，讓鄭茵聲找回唱歌的自信，她透露自己護嗓的秘訣是吃八仙果，「我如果還沒開嗓，或是唱到聲音沙啞，這時吃八仙果、狂喝水就很有用。」