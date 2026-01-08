演藝圈三寶！孫怡駕法拉利「強切車道」　直行計程車急剎險釀禍

記者張筱涵／綜合報導

中國女星孫怡近日因一段行車畫面引發爭議，更因此登上微博熱搜。中國狗仔日前拍到，孫怡在街邊上車後駕駛一輛法拉利準備駛入車道時，疑似未打方向燈、也未確認後方來車情況，便直接左轉匯入，導致直行中的計程車司機緊急煞車，場面相當驚險。

▲孫怡開車違規。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）



孫怡危險駕駛畫面曝光 網友怒轟「明星也該守法」

從曝光畫面中可見，孫怡未打燈直接變道，讓直行中的計程車緊急煞停，她簡單看了對方一眼，並未示意致歉，隨後繼續行駛。不僅如此，等紅燈期間還被拍到低頭滑手機，整段過程被網友質疑駕駛行為不當，引發熱烈討論。

相關影片曝光後，網友紛紛留言批評，「不打轉向燈真的很嚇人」、「明星也要遵守交通規則」、「現在很多人變道都不打燈，真的很危險」、「這種行為讓人很反感」，輿論迅速延燒。

事件延燒後，「孫怡開車不打轉向燈」一詞迅速衝上微博熱搜榜，成為熱議話題。對此，孫怡隨後親自透過社群平台發文致歉，坦言「很抱歉做出了不良示範，對此深刻反思」，並承諾未來將更加注意遵守交通規則，杜絕類似情況再次發生。

▲孫怡致歉。（圖／翻攝自微博／孫怡）