Wing Stars環島舞蹈快閃！成員爆身體不適強撐　超操練習內幕曝光

中職台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」日前展開大型環島企劃，為期兩週在全台18個地方舞蹈快閃 ，也為在本週日（11日）即將登場的2週年粉絲見面會預熱。成員JC、圈圈、芃芃、尼莫、ET、瑈瑈、會晴接受《ETtoday星光雲》專訪，分享這段歷程的酸甜苦辣，瑈瑈百感交集說：「我一開始都以為我們做不到，但現在回去看，我們真的太看自己了！」





▲「Wing Stars」成員ET（左起）、圈圈、芃芃、瑈瑈、尼莫、會晴、JC接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者周庭羽攝）



這次環島足跡遍及台北、台南、高雄、台東、花蓮等地，，女孩們帶著新舞蹈近距離接觸粉絲，希望能讓大家能感受到她們的能量，也藉此機會增加曝光機會。來自馬來西亞的JC看見各地粉絲熱情應援，心中滿是感動，「我很感謝有這個機會，可以更深入了解台灣不同城市的樣貌。」

▲▼女孩們在全台各地快閃。（圖／翻攝自Wing Stars IG）

雖然行程充實，但結束之後反而鬆一口氣，她們笑說：「是真的很快樂，但我們的累是每天都要四、五點起床，一直搭車，只睡三小時，然後長達三個禮拜，因為第一週是集訓。」芃芃更自爆環島期間罹患腸胃炎，幾乎無法進食，甚至連看醫生的時間都沒有，「真的滿煎熬的，體力消耗很大，又不能吃東西，他們有給我要吃藥，病情反反覆覆，回家量體重才發現瘦了。」即便如此，她仍靠意志力撐完全程，不願影響團隊行程，就算經紀人多次關心是否就醫，她仍選擇咬牙完成任務。

▲女孩們分享環島心路歷程。（圖／記者周庭羽攝）



值得一提，她們此次舞蹈特別請來世界冠軍舞團 The Royal Family 全新編舞，有別以往不同風格，整齊劃一的表演背後，其實下足苦功，會晴甚至因爲練習導致腳環舊傷復發。談及練舞過程，她們透露是所有人女孩一起，密集訓練大約一週，最大挑戰在於每個人動作不同，講求速度節奏，更考驗脖子的施力。圈圈表示：「這次比較美式街舞，動作力量都要更大，拍子也要抓得很準，整齊度也更上一層樓，我們體整更上五層樓。」

面對極高的壓力，會晴透露起初有點小挫折：「這次的舞風比較不擅長，有一點跟不上，回去覺得自己自己跳不好，我就一直重複問大家。」即便如此最後仍苦練完成任務，正能量說：「有壓力才會成長！」

▲世界級舞團The Royal Family親自指導。（圖／翻攝自Wing Stars IG）



由世界級的老師親自指導，芃芃表示比起壓力反而收穫良多，「我們其實很常容易忽略到一些小細節，例如表情、眼神、呼吸等等，他們會注重這些，甚至會親自示範，讓我們知道怎樣可以做得更好，真的學到很多。」屆時完整的舞蹈也會在粉絲見面會上呈現，令人充滿期待。

問到練舞的過程有摩擦嗎？瑈瑈則說：「老實說一定有，但我們大家都學會把情緒說出來，因為我們都想把事情做好，我們的默契是磨鍊出來的。」ET表示情緒都只針對舞蹈，當下彼此說開，事後也不會放在心上。

▲女孩們練習畫面，屆時完整舞蹈將在見面會上呈現。（圖／翻攝自Wing Stars IG）

以「Dare to Transform — 勇敢再蛻變」為主題，台鋼集團旗下啦啦隊 Wing Stars 將於 2026 年 1 月 11 日（日）下午 1 點，在義大遊樂世界・皇家劇院舉辦成軍 2 週年粉絲見面會。門票將於 KKTIX 及 全家 FamiPort 販售中，一同見證 Wing Stars 跨向世界級標準的重要里程碑。