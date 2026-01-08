郭書瑤業配情趣用品「被小玩具包圍」羞了！新戲開黃腔…遭媽怒罵

記者黃庠棻／台北報導

2026新年必看喜劇《何百芮的地獄戀曲》已於4日正式上線，各大平台熱播中。郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶以及詹懷雲回歸再度瘋狂搞笑，首兩集一上線，相親大會、網紅業配等橋段立刻在各大社群平台上引起火熱、爆笑的討論。

▲郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》有突破性演出。（圖／彼此影業提供）

在全新一集當中，人氣網紅何百芮因為獨特的搞笑風格，被廠商指定成為乳癌預防公益活動的主持人，但從來沒主持經驗的何百芮求助媽媽（郎祖筠飾），意外得到媽媽贈送的家傳古典旗袍，還被母親叮嚀「釣一個男人回來」。

▲郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》有突破性演出。（圖／彼此影業提供）

何百芮最後硬著頭皮上台主持，最後還與「人工乳房」對戲並傳授乳癌防治的訣竅，還開黃腔搞笑「記得要捏一下」、「請老公幫忙服務」，結果卻被偶然逛街的媽媽撞見，當場尷尬直罵「沒家教」相當搞笑。

▲郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》有突破性演出。（圖／彼此影業提供）

郭書瑤表示，雖然當天要講一大段台詞，但因為大部分都是知識類台詞，所以還要現場自由發揮一些台詞與動作，結果反應非常好「在拍攝的時候，我的心情就跟戲裡的百芮一樣緊張」。

▲郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》有突破性演出。（圖／彼此影業提供）

不僅如此，何百芮這次接到許多情趣商品業配合作，讓向來勇於自嘲的她也不免向飾演經紀人的高英軒苦喊「我胯下很閒嗎？」印象最深的是為了呈現戲劇效果，她不僅穿上公主服裝微露性感事業線，還要在草地上來回翻滾，滾到頭很暈，感覺一度失去了方向。

▲郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》有突破性演出。（圖／彼此影業提供）

而郭書瑤原本在現實生活中，沒有收過情趣商品的經驗，不過戲裡的道具廠商倒是有送，殺青酒的抽獎也有，讓她忍不住害羞直呼「是一次滿特別的經驗」。

▲郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》有突破性演出。（圖／彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》由彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品！影集已於2026年1月4日正式上架，每週日21:00於八大戲劇台首播，22:00於台灣大哥大MyVideo、Netflix進行OTT首播。