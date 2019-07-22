唐綺陽運勢／本周「曖昧萌芽露曙光」！4星座戀愛攻略　雙子看緊你的錢

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報7/22-7/28】

重要星象：五星逆行中，日、火在獅子座，金星從巨蟹進獅子

水星、木星、土星、海王星跟冥王星五星逆行中，天王星停滯、水逆於巨蟹，關於家庭、父母及內心狀況等問題，應思考如何解決，拋開糾結、往前邁步，會有新的局面。遇到溝通不良的狀況，應避免悲觀、有耐心及正能量來面對。日、火在獅子座，激發熱情與勇氣，能夠帶來希望，有機會感受戀情萌芽的感覺。金星從巨蟹進獅子，曖昧不清的戀情，能夠公開、明朗化。

請繼續往下閱讀...

▲唐綺陽星座運勢。（圖／大慕影藝提供）

工作注意：白羊、巨蟹、天秤、魔羯

白羊：嘗試新的方法與機會，使工作表現亮麗

巨蟹：能完善整合年輕人的想法及意見

天秤：勿擔憂太多、故步自封，接納新意見

魔羯：海外事務卡關，須待對方重整

桃花注意：獅子、天蠍、射手、水瓶

獅子：適時的示弱，與對方撒嬌、談心

天蠍：桃花太迷人，是一種自我考驗

射手：感情有突破，有海外桃花的機會

水瓶：經介紹能認識不錯的對象，或與舊情人復合

財運注意：金牛、雙子

金牛：花費高，多半是花在刀口上的金錢

雙子：理財要聽勸，避免鎩羽而歸

健康注意：處女、雙魚

處女：有睡眠障礙，須解決心煩問題

雙魚：思慮混亂而影響身體健康