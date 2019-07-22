ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

唐綺陽運勢／本周「曖昧萌芽露曙光」！4星座戀愛攻略　雙子看緊你的錢

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報7/22-7/28】

重要星象：五星逆行中，日、火在獅子座，金星從巨蟹進獅子

水星、木星、土星、海王星跟冥王星五星逆行中，天王星停滯、水逆於巨蟹，關於家庭、父母及內心狀況等問題，應思考如何解決，拋開糾結、往前邁步，會有新的局面。遇到溝通不良的狀況，應避免悲觀、有耐心及正能量來面對。日、火在獅子座，激發熱情與勇氣，能夠帶來希望，有機會感受戀情萌芽的感覺。金星從巨蟹進獅子，曖昧不清的戀情，能夠公開、明朗化。

請繼續往下閱讀...

▲唐綺陽星座運勢。（圖／大慕影藝提供）

工作注意：白羊、巨蟹、天秤、魔羯

白羊：嘗試新的方法與機會，使工作表現亮麗

巨蟹：能完善整合年輕人的想法及意見

天秤：勿擔憂太多、故步自封，接納新意見

魔羯：海外事務卡關，須待對方重整

桃花注意：獅子、天蠍、射手、水瓶

獅子：適時的示弱，與對方撒嬌、談心

天蠍：桃花太迷人，是一種自我考驗

射手：感情有突破，有海外桃花的機會

水瓶：經介紹能認識不錯的對象，或與舊情人復合

財運注意：金牛、雙子

金牛：花費高，多半是花在刀口上的金錢

雙子：理財要聽勸，避免鎩羽而歸

健康注意：處女、雙魚

處女：有睡眠障礙，須解決心煩問題

雙魚：思慮混亂而影響身體健康

《新說唱》選手一開口嚇到潘瑋柏　記仇鄧紫棋「看到我的潛力了吧！」

推薦閱讀

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

李棟旭《觸及真心》拍一半⋯趕去看101練習生！　網挖證據被暖哭

李棟旭《觸及真心》拍一半⋯趕去看101練習生！　網挖證據被暖哭

梧桐妹硬起來！「不要怪我爸爸」槓酸民　開微博才5天火速喊停

梧桐妹硬起來！「不要怪我爸爸」槓酸民　開微博才5天火速喊停

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

程瀟「髮際線嚴重後退」禿到變清朝人！　風吹起瀏海..光溜溜額頭露餡網看呆

程瀟「髮際線嚴重後退」禿到變清朝人！　風吹起瀏海..光溜溜額頭露餡網看呆

林志玲婚後變這樣！　寬鬆衣裙「藏不住圓肚」飄濃濃孕味

林志玲婚後變這樣！　寬鬆衣裙「藏不住圓肚」飄濃濃孕味

崔珉豪軍隊裡「嘰喳講不停」　同僚爆料：搖頭拋下他走掉！

崔珉豪軍隊裡「嘰喳講不停」　同僚爆料：搖頭拋下他走掉！

泫雅辣穿迷你熱褲　渾圓蜜桃臀消失…網驚：屁股垮了！

泫雅辣穿迷你熱褲　渾圓蜜桃臀消失…網驚：屁股垮了！

獨家／《棒棒堂》毛弟爆熱戀台劇正妹女星！　餐廳突站起「伸手餵食」私會畫面曝光

獨家／《棒棒堂》毛弟爆熱戀台劇正妹女星！　餐廳突站起「伸手餵食」私會畫面曝光

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

雪莉邪惡視角自拍！　「深V泳裝」渾圓胸型全露⋯辣到噴鼻血

雪莉邪惡視角自拍！　「深V泳裝」渾圓胸型全露⋯辣到噴鼻血

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

李棟旭《觸及真心》拍一半⋯趕去看101練習生！　網挖證據被暖哭

梧桐妹硬起來！「不要怪我爸爸」槓酸民　開微博才5天火速喊停

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

程瀟「髮際線嚴重後退」禿到變清朝人！　風吹起瀏海..光溜溜額頭露餡網看呆

林志玲婚後變這樣！　寬鬆衣裙「藏不住圓肚」飄濃濃孕味

崔珉豪軍隊裡「嘰喳講不停」　同僚爆料：搖頭拋下他走掉！

泫雅辣穿迷你熱褲　渾圓蜜桃臀消失…網驚：屁股垮了！

獨家／《棒棒堂》毛弟爆熱戀台劇正妹女星！　餐廳突站起「伸手餵食」私會畫面曝光

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

唐綺陽, 唐立淇, 星座運勢, 星座, 一周星座運勢, 2019星座運勢

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 唐綺陽運勢／本周「曖昧萌芽露曙光」！4星座戀愛攻略　雙子看緊你的錢
  2. 愛迪生原來是造神！《電流大戰》破解迷思　還原重要歷史
  3. 黃靖倫《天之蕉子》演自閉症爆紅！　蕁麻疹復發…經紀人曝拼命內幕
  4. 迪麗熱巴燦笑陶醉坐雲霄飛車　身旁185男星全程「閉眼狂叫」：下次不敢了！
  5. 泫雅辣穿迷你熱褲　渾圓蜜桃臀消失…網驚：屁股垮了！
  6. 女歌手海中拍MV突然下沉！　工作人員來救「一踩滅頂」陷溺水危機
  7. 韓庚錄《街舞》總決賽…盧靖姍現身台下！　手戴鑽戒「甜笑盯場」閃爆
  8. 泰版《犀利人妻》印證「演小三必得獎」　混血辣模「勾姊夫共浴」破尺度奪女配角
  9. 羅志祥一句話問隊員讓吳建豪笑瘋　補刀再虧：不是跳舞而是說話進步了
  10. 《星際爭霸戰》畢凱艦長回來！製片洩7件事：不是大家期待的方式

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366