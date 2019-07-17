吳亦凡「變胖又留長髮」顏值變化網看傻！　終於剪頭髮粉絲狂嗨

記者李玟儀／綜合報導

大陸男星吳亦凡前段時間一直維持中長髮型，前面瀏海時不時會垂下來蓋到眼睛，而整體髮尾長度則大約蓋住脖子，落在肩膀左右，隨著夏天到來，不少粉絲都向他喊話「趕快剪頭髮」，近日他終於捨得剪掉長髮了。

▲吳亦凡顏值變化。（圖／翻攝自吳亦凡、工作室微博）

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吳亦凡已經好長一段時間沒有剪頭髮，慢慢地已經變成及肩中長髮，外型看起來很「飄撇」（台語：瀟灑）。只是他前一陣子不斷被拍到身材發福的照片，有不少網友懷念起他過去短髮清爽、身材精瘦的模樣。

▲滿地碎髮似乎意味著吳亦凡捨得剪頭髮了。（圖／翻攝自吳亦凡微博）

或許是聽到粉絲的呼喊，又或者是夏天來了怕熱，吳亦凡在16日po出大理石地板上散落頭髮散落一地的照片，旁邊還擺著理髮的剪刀、梳子等用具，間接暗示終於剪頭髮了，不過因為他沒有公開最新的照片，粉絲不敢高興太早，戲稱：「也可能只是打薄。」

除了髮型，吳亦凡的身材變化也很明顯，他曾針對變胖一事回應，稱自己在飲食方面，一直都很節制，也沒有吃宵夜習慣，近來也一直在努力減肥中，「其實一直有在控制，就只能說是年紀大了。」他解釋先前因為舉辦演唱會，所以運動量特別大，不過近期卻因為工作忙碌，沒有時間運動，所以瘦不下來。