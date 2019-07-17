楊冪「真人版娜美」！　超辣身材「瘦身不瘦胸」全靠4招秘訣

記者李玟儀／綜合報導

大陸女星楊冪雖然是生過一個小孩的媽媽，但是美貌凍齡、身材纖細，依舊像20多歲的女孩一樣，特別是雖然她瘦得像根竹竿，但依舊擁有豐滿上圍，讓很多粉絲很羨慕，而這一切都得歸功於她對自己飲食的管理。

▲當年楊冪生產後復工模樣，豐滿上圍明顯，好身材一點都不像孩子的媽。（圖／CFP）

每天記錄飲食

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楊冪會仔細記下每天吃的食物，藉此控制食量以及規劃飲食，檢查是否有不良的嗜好容易導致身材變形。

▲楊冪腰超細。（圖／翻攝自微博／楊冪工作室）

進食規律

楊冪吃東西很有原則及規律，不太會因為特殊情況而破例，每天以少量多餐的方式取代三餐，每次進食只吃八分飽，每餐空檔嘴饞的話，以水果、乳酸飲料取代高熱量零食。

三低原則

楊冪飲食堅持「三低原則」，低油、低糖、低鹽，不只減少脂肪攝取，降低鹽分的攝取也可以減少身體負擔，此外，同時搭配蛋白質食物容易有飽足感，可以藉此抑制食慾。

▲楊冪穿吊帶褲，細腰配上傲人上圍形成超兇曲線。（圖／翻攝自微博／電視劇《築夢情緣》）

45分鐘運動

除了規律的飲食之外，運動也很重要，楊冪會花45分鐘走路或散步，幫助消化的同時，運動還有助於壓力排解，負面情緒有了抒發的管道，能增進睡眠品質，不只有助於生理，還能促進、調解心理壓力。