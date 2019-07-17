12星座穿越回古代！雙子職業超猛「靠一張嘴發大財」　天秤座2優勢變皇后

記者李玟儀／綜合報導

過去有段時期穿越劇特別受歡迎，但如果真的回到古代，該從事什麼工作才能維生呢？從12星座的特質來看會得到很有趣的結果，像是能言善道的雙子座，想賺大錢的話，在青樓竟能發光發熱。

《新浪網》作者「品微堂」整理了12星座在古代能以自身何種優勢謀生。

▲回到古代，12星座會變怎樣？（圖／中天，人物與本文無關）

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牡羊座

劫富濟貧的俠盜。大多數牡羊座都有英雄夢，有俠義心腸，性格又比較直接、熱血，當個劫富濟貧的俠盜很適合。

金牛座

客棧掌櫃。節儉又很有金錢觀念的金牛座即使穿越古代，也會想盡辦法賺大錢，因此很適合當掌櫃。

雙子座

青樓老鴇。雙子座的人大多個性活潑、能言善道，不管對象是誰，經常可以把對方哄得心花怒放，穿越回古代的話，靠著這張嘴能把客人哄得很開心，讓青樓生意興隆。

巨蟹座

小吃店老闆。巨蟹座重視家庭，就算回到古代也會很安分嫁個老實人，開間小店過著穩定踏實的小日子。

獅子座

武林盟主。獅子座一向有自信、很享受被崇拜的感覺，加上野心比較大，霸氣又受人景仰的武林盟主非獅子座莫屬。

▲大家所熟知的黃飛鴻（圖左）和霍元甲（圖右）都是武林高手。（圖／取自網路

處女座

大家閨秀。處女座性格大多比較自律，屬於知書達禮的典範，回到古代的話，最符合的人物設定大概就是大家閨秀。

天秤座

皇后。大部分天秤座性格好、外貌佳，內外兼修的特質符合皇后母儀天下的形象。

▲天秤最適合當皇后。（圖／八大提供，人物與本文無關）

天蠍座

冷面殺手。天蠍座大多數心思深沉，很能控制自己，不讓喜怒哀樂表現在臉上，這樣的特質和冷面殺手的形象意外符合。

射手座

俠義之士。自由自在、有正義感又豪爽的射手座最適合當俠士，混跡在江湖中，哪裡有不平，哪裡就有射手座。

摩羯座

避世高人。摩羯座個性務實，在現代經常為了目標努力奮鬥，但回到過去，他們更適合作個清靜的避世高人。

水瓶座

國師。充滿神秘感的水瓶座，回到古代能憑著一種似是而非的態度，以國師的身分繼續糊弄眾人。

雙魚座

美艷妃子。柔情似水又愛幻想的雙魚座最適合當後宮的妃子，平常彈琴、聽戲、哄皇帝，很符合雙魚座人設。

▲雙魚適合當個寵妃。（圖／愛奇藝台灣站提供，人物與本文無關）