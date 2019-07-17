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迷妹「七月男友」是李現！　《親愛的熱愛的》甜寵反差萌狂圈粉

記者李玟儀／綜合報導

暑期檔陸劇一齣接著一齣開播，在《長安十二時辰》、《陳情令》之後，前段時間走高甜路線的偶像劇《親愛的，熱愛的》（舊名蜜汁燉魷魚）也加入戰場。其中飾演男主角「韓商言」的李現以高冷卻有反差萌的人物形象，一躍成為網友心目中的「七月男友」。

▲▼李現《親愛的，熱愛的》。（圖／翻攝自微博／電視劇親愛的熱愛的、李現）

▲李現。（圖／翻攝自微博／ 李現）

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「韓商言」這個角色的設定是大神，為了完成夢想創立「K&K」戰隊，帶領一群年輕人登上世界的舞台，獲得冠軍為國爭光，因為這樣崇高的理想帶來龐大的壓力，他的臉上漸漸少了笑容，總是給人冷酷的感覺，但遇到女主角「佟年」後，反差性格逐漸露出來了，

▲▼李現《親愛的，熱愛的》。（圖／翻攝自微博／電視劇親愛的熱愛的、李現）

▲李現、楊紫主演《親愛的，熱愛的》。（圖／翻攝自微博／ 電視劇親愛的熱愛的）

李現在劇中偶爾高冷偶爾甜寵，看得觀眾在電視機前不自覺露出傻笑，擄獲無數迷妹的心，他也因此被冠上「七月男友」。但其實27歲的他過去就有「現男友」的暱稱，出道8年來低調演戲，演過電影版《微微一笑很傾城》、《法醫秦明》、《南方有喬木》等劇，其中網劇《河神》讓他短暫嚐到爆紅滋味。

▲▼李現《親愛的，熱愛的》。（圖／翻攝自微博／電視劇親愛的熱愛的、李現）

▲▼李現《親愛的，熱愛的》。（圖／翻攝自微博／ 電視劇親愛的熱愛的）

▲▼李現《親愛的，熱愛的》。（圖／翻攝自微博／電視劇親愛的熱愛的、李現）

當時在《河神》中，李現飾演「小河神」郭得友，是一個富有正義感又痞帥痞帥的角色，獨特的魅力圈粉無數，只是在那之後，他有感於找上門的角色大多與痞帥形象相似，他果斷決定轉型，因此當時走紅的熱度逐漸降了下來，如今又以《親愛的，熱愛的》回歸，成為少女們的七月男友。

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七月男友, 李現, 親愛的熱愛的, 蜜汁燉魷魚, 楊紫

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