記者李玟儀／綜合報導

王菊因參加大陸選秀節目《創造101》爆紅，即便最後落選，無法成團出道，但真實不做作的個性，仍然圈粉無數。近日她被拍到私下和台灣演員黃柏鈞約會、深情對視，疑似戀愛中。

▲王菊爆戀愛，對象疑是黃柏鈞。（圖／翻攝自微博／王菊、搜狐娛樂）

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據《搜狐娛樂》報導，有微博自媒體拍到王菊和黃柏鈞約會的畫面，當天兩人穿著一白一黑，一見面就熱情擁抱，她大方露臉沒有遮掩，用餐過程中，從男方表情看來似乎相談甚歡，黃柏鈞臉上的笑意明顯，不時含情脈脈地望著她。

▲王菊爆戀愛，對象疑是黃柏鈞。（圖／翻攝自《搜狐娛樂》微博）

離開時，王菊和黃柏鈞並肩走在一起，她的身高大約落在對方頸部位置，完美身高差彷彿一對情侶，從畫面上看，兩人自始至終臉上都是掛著微笑，心情顯然不錯。不過究竟兩人是交往中，還是單純朋友聚會，有待當事人親自說明。

▲▼黃柏鈞曾飾演《微微一笑》裡的封騰。（圖／翻攝自微博）

王菊在《創造101》憑藉著自身爽朗的魅力，以及不同於多數選手的歐美風，讓她成功受到矚目，在節目結束後，以個人身分出道。黃柏鈞在美國德州出生，最初以模特兒身分出道，2008年在《不良校花》中飾演潘瑋柏身旁的助理「賴瑞克」，2016年在《微微一笑很傾城》中飾演「封騰」，除了演藝工作，他的餐飲副業也經營得有聲有色。