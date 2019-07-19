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最美小龍女被P壞了！　「臥蠶消失」變蠟像…他幫還原真面貌

記者傅家妤／綜合報導

香港女星李若彤在1995年港版《神雕俠侶》中，飾演小龍女一角走紅，空靈脫俗氣質的她，多年來一直都有「最美小龍女」的稱號，她日前出席某場公開公開活動，不料卻被拍下「崩壞照」，許多網友看了以後也紛紛驚呼：「認不出！」不過搭檔在19日特別跳出曬出「原圖」，幫忙還原崩壞真相。

▲▼李若彤。（圖／翻攝自微博／李若彤、陳浩民）

▲網友修圖過度，把李若彤P壞了。（圖／翻攝自微博／李若彤、陳浩民）

李若彤與陳浩民日前一起擔任「橫店嬉水狂歡節」的嘉賓，當天只見她身穿黑色上衣搭配一襲長裙，盡顯優雅氣質，非常漂亮。不過網路上日前卻瘋傳一張她的「崩壞照」，畫面中的她與陳浩民背靠背，對著鏡頭擺POSE，不過兩人的臉似乎被修圖過度，不僅臉蛋絲毫沒有任何色差、陰影，連臥蠶都不見了，整個人看起來就像蠟像般。

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▲▼李若彤。（圖／翻攝自微博／李若彤、陳浩民）

▲陳浩民還原2人真面貌。（圖／翻攝自微博／陳浩民）

不少網友看了以後，也紛紛驚呼認不出，「兩個人看起來都好僵喔」、「修成這樣，誰能知道這2人到底是誰啦」、「帥哥美女是不需要修圖的」，意外掀起不少熱議。不過陳浩民19日也隨即跳出幫忙還原「真面貌」，他曬出該合照的原圖，另外也還加碼自己被P掉臥蠶以及原圖的對比照，並表示：「請把臥蠶還給我。」幽默化解逗樂不少網友，大家看了也紛紛直呼：「亂P圖真的太過分了」、「始作俑者P圖的人會有罪惡感嗎」、「果然帥哥美女就是自然最好看」。

▲▼李若彤。（圖／翻攝自微博／李若彤、陳浩民）

▲陳浩民曬出原圖澄清。（圖／翻攝自微博／陳浩民）

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