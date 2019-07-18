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京阿尼爆炸陷火海奪16條人命！　縱火男赤腳逃痛譙「抄襲」

記者陳芊秀／綜合報導

日本京都的知名動畫製作公司「京都動畫」（京都アニメーション，又稱京阿尼）所屬第一工作室18日早上10:30分左右發生大火，3層樓瞬間遭火舌吞噬，死傷人數36人，截至目前為止，京都府警局統計死亡人數上修至16人，不過國內外媒體皆悲觀預測，死亡人數恐累積23人。此外，現場目擊者透露，縱火男子當時爆怒大喊：「搞什麼抄襲！」

▲▼ 日本京都動畫公司「京阿尼」遭縱火。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日本京都動畫公司「京阿尼」遭人點燃汽油縱火。（圖／達志影像／美聯社）

據日媒《每日新聞》報導，京都動畫第一工作室發生火災，住在附近的女性目睹縱火嫌犯被逮捕過程。目擊者透露，當時聽到警鈴大響，一名41歲男子赤腳屈膝從玄關奔出，接著倒臥路上，全身都是燒傷染血的狀態，連頭髮也燒到，當時膝蓋還有火在燃燒，有女性趕緊拿水管滅火。

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沒多久警方趕到現場，追問男子為什麼要這麼做」、「從哪裡進到房子裡的」，男子親口承認「用打火機點燃汽油」，被問起為什麼懷恨至此，怒譙「搞什麼抄襲！」此外，他在縱火時也曾喊「去死吧！」

京都動畫的第一工作室同時也是動漫迷朝聖地，3層樓建築中，共有70名員工在上班，18日突遭男子縱火攻擊，眾人倉皇逃生。根據京都府警最新說明，從1樓到2樓間共有16人確定身亡，3樓逃至屋頂的樓梯間發現了10多人心肺停止，受到燒傷的則有36人，其中10人意識不明，6人傷勢不輕，20人則屬輕傷，此外還有下落不明者，目前仍在搜尋中。

「京都動畫」自1981年創立至今，38年來製作無數作品在電視頻道播出，累積全世界無數鐵粉，其中代表作《涼宮春日的憂鬱》以獨特敘事手法轟動業界，緊接著《K-ON!輕音部》結合青春校園和音樂元素，並將京都風景畫入故事中，掀起動漫迷朝聖。該公司2017年推出電影《聲之形》，唯美畫風加上揪心故事，從小廳改大廳放映，在日本以黑馬之姿創下票房超過日幣22億元（約台幣6.5億元），台灣上映最終票房6866萬元，深獲無數鐵粉喜愛。

▲▼京阿尼製作動畫電影《聲之形》在台灣創下6866萬元高票房。（圖／翻攝自《聲之形》官推、達志影像）

▲京阿尼製作眾多知名動畫《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON！輕音部》，其中動畫電影《聲之形》（圖右）在台灣創下6866萬元高票房。（圖／翻攝自日網、《聲之形》官推）

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