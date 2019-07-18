關鍵開幹／愛不再？保財產？董璇、高雲翔視訊離婚

新聞節目中心／綜合報導

演出古裝劇《羋月傳》暴紅的大陸男星高雲翔，2018年3月在澳洲涉性侵被捕，為了遵守保釋條件，一家人目前暫居當地面對官司審理。不過有知情人士向陸媒爆料，兩人已於5月祕密簽字離婚，且因高雲翔人在澳洲官司纏身無法回國，所以他只能透過與民政局工作人員「視頻通話」來辦理，而此舉離婚方式也被酸「新穎」、「奇葩」，手段很前衛。戲劇男神十年感情路最後仍是慘澹收場，不過，本周演藝圈還是有不少喜事傳出，到底還有那些男神爆出喜訊呢?7月19日下午1點的《關鍵開幹》，邀請資深媒體人許聖梅、資深媒體人陳玲玲、資深媒體人江中博一起來探討。

據爆料者稱，高雲翔之所以選擇在5月份與董璇離婚，是為了保護董璇的個人財產不受牽連。因為高雲翔的原因，唐德影視投資的《巴清傳》無法播出，唐德一紙訴狀把高雲翔告上了法庭，法院對高雲翔和董璇名下公司進行了財產凍結，金額超過6000萬人民幣（約2.7億台幣）。當時高雲翔曾在微博發文回應過此事：「唐德起訴的是我高雲翔，被告人中沒有董璇。所有事情皆因我而起，我也一直在積極配合處理。」極力澄清董璇與這件事無關。此舉也讓外界猜測高雲翔是不願讓董璇被自己拖累，為了保全財產才會辦理離婚。高雲翔和董璇一直都是娛樂圈中的模範夫妻，經過性侵風波後兩人昔日恩愛點滴不再。

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▲關鍵開幹節目錄影。（圖／節目中心攝）

但浙江杭州發生一起離奇的女孩失蹤案件。當地一名9歲女童被租住在自家五天的兩名租客帶走，租客起初對女孩的祖父母聲稱要帶她到上海喝喜酒、做花童，但隨後卻輾轉到了福建、寧波等地，兩名租客近日更被發現在寧波跳湖輕生身亡，女童的遺體也在水域被發現。網路更掀起了「冥婚說」， 有網友指出，2人是在陰曆六月初六「鬼節」的午夜赴死。網友還認為「兩租客此前說去『上海』參加婚禮，其實是去『海上』，說要孩子當花童，是給他們的冥婚當花童。」也讓這起本就疑點重重的案件更顯「詭異」。

拐童事件看了總是讓人覺得難過，不過，現在居然連上菜市場都會讓人想哭，這到底又是怎麼一回事呢?大陸近日發生一起「史上最恐怖」的性騷擾案，一名重達上百公斤的肥女在街頭扮醜直播，不料當一名老阿公從她身邊經過時，她竟突然心花開，直接強撲硬上，當街蹂躪對方，沒想到當警方要逮捕她時，她竟直接躺地耍賴，最後數名員警只能以「抬神豬」的方式將她逮捕歸案。最後才發現原來女子是想要搶點閱率才會強撲阿公。網紅為了點閱率還會做出那些誇張的行為呢?

《關鍵開幹》陪你(妳)上到外太空下到地表中，談天文說地理樣樣來，人稱幹哥的資深媒體人彭華幹擔任主持，針對熱門人物、關鍵話題、時事嘲諷、不公不義、歷史謎團、娛樂八卦等議題，進行即時評論與解析。《關鍵開幹》於2019年04月18日正式首播，每周四、周五下午13：00，跟著幹哥在雲端幹盡天下不平事，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、ETtoday新聞雲APP，即時收看。

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