曹晏豪、曾之喬組CP　殺出賴雅妍邪氣帥炸：找回被偷走的錢

記者林映妤／台北報導

曾志偉、葉如芬聯手監製，賴雅妍、曹晏豪、曾之喬主演國片《聖人大盜》是全球首部將最前端數位經濟「區塊鏈」化為主題成為鬥智題材的電影，首支預告片18日正式發佈，賴雅妍化身亦正亦邪的金融行家，曾志偉則飾演金融教父，要讓全民一起找回「被偷走的錢」！



《聖人大盜》預告中，金融行家賴雅妍巧妙地利用杯子戲法，將區塊鏈的概念三兩下KO新創菜鳥曹晏豪的長篇理論，用叮噹響的銅板，讓曹晏豪臣服在賴雅妍充滿魅力的策略裡，為追逐「區塊鏈」的理想實現，埋下了詭譎莫測的開端！

▲▼《聖人大盜》賴雅妍帥氣KO曹晏豪。（圖／双喜提供）

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電影由看似萬人仰望的金融霸主曾志偉做為代表，以聖人姿態享有名譽與權勢，但曹晏豪、曾之喬、巫建和、侯彥西等努力在新創科技立足的小蝦米們，要如何找回屬於大家的金權正義，宛若大盜羅賓漢般地為公義反擊？這場「聖人」VS「大盜」的對決，將一揭區塊鏈與數位貨幣之間前端數位經濟神秘面紗，要讓全民一起找回「被偷走的錢」！

《聖人大盜》編劇與導演的徐嘉凱，已是台灣科技界裡的創業新秀，而他的創意觸角更是相當多元，曾執導、主創網劇《Mr. Bartender》、《私室》。日前，他也獲邀出席亞洲最大的科技盛會—RISE論壇，成為繼去年以創新視角驚艷觀眾的好萊塢電影《人肉搜索》之後，首部於RISE參與信息發佈的「MIT台灣電影」。

▲《聖人大盜》曹晏豪、曾之喬飾演情侶。（圖／双喜提供）

身兼《聖人大盜》監製與主演的曾志偉則表示：「目前認識區塊鏈的人不多，導演了解這部戲，也理解區塊鏈在講什麼東西，」透過這次合作，「不是我在幫他，也是他在幫我去了解一些新的事物。」電影10月18日上映。

▲《聖人大盜》曾志偉是監製也演出金融教父。（圖／双喜提供）