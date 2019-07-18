ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曹晏豪、曾之喬組CP　殺出賴雅妍邪氣帥炸：找回被偷走的錢

記者林映妤／台北報導

曾志偉、葉如芬聯手監製，賴雅妍、曹晏豪、曾之喬主演國片《聖人大盜》是全球首部將最前端數位經濟「區塊鏈」化為主題成為鬥智題材的電影，首支預告片18日正式發佈，賴雅妍化身亦正亦邪的金融行家，曾志偉則飾演金融教父，要讓全民一起找回「被偷走的錢」！

《聖人大盜》預告中，金融行家賴雅妍巧妙地利用杯子戲法，將區塊鏈的概念三兩下KO新創菜鳥曹晏豪的長篇理論，用叮噹響的銅板，讓曹晏豪臣服在賴雅妍充滿魅力的策略裡，為追逐「區塊鏈」的理想實現，埋下了詭譎莫測的開端！

▲▼《聖人大盜》曾志偉、賴雅妍、曹晏豪、曾之喬。（圖／双喜提供）

▲▼《聖人大盜》賴雅妍帥氣KO曹晏豪。（圖／双喜提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼《聖人大盜》曾志偉、賴雅妍、曹晏豪、曾之喬。（圖／双喜提供）

電影由看似萬人仰望的金融霸主曾志偉做為代表，以聖人姿態享有名譽與權勢，但曹晏豪、曾之喬、巫建和、侯彥西等努力在新創科技立足的小蝦米們，要如何找回屬於大家的金權正義，宛若大盜羅賓漢般地為公義反擊？這場「聖人」VS「大盜」的對決，將一揭區塊鏈與數位貨幣之間前端數位經濟神秘面紗，要讓全民一起找回「被偷走的錢」！

《聖人大盜》編劇與導演的徐嘉凱，已是台灣科技界裡的創業新秀，而他的創意觸角更是相當多元，曾執導、主創網劇《Mr. Bartender》、《私室》。日前，他也獲邀出席亞洲最大的科技盛會—RISE論壇，成為繼去年以創新視角驚艷觀眾的好萊塢電影《人肉搜索》之後，首部於RISE參與信息發佈的「MIT台灣電影」。

▲▼《聖人大盜》曾志偉、賴雅妍、曹晏豪、曾之喬。（圖／双喜提供）

▲《聖人大盜》曹晏豪、曾之喬飾演情侶。（圖／双喜提供）

身兼《聖人大盜》監製與主演的曾志偉則表示：「目前認識區塊鏈的人不多，導演了解這部戲，也理解區塊鏈在講什麼東西，」透過這次合作，「不是我在幫他，也是他在幫我去了解一些新的事物。」電影10月18日上映。

▲▼《聖人大盜》曾志偉、賴雅妍、曹晏豪、曾之喬。（圖／双喜提供）

▲《聖人大盜》曾志偉是監製也演出金融教父。（圖／双喜提供）

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

推薦閱讀

雷／《蜘蛛人：離家日》原始結局曝光！編劇「更動這一點」虐死小蜘蛛

雷／《蜘蛛人：離家日》原始結局曝光！編劇「更動這一點」虐死小蜘蛛

「一世代」哈利將演《小美人魚》艾瑞克王子！網瘋讚：超適合

「一世代」哈利將演《小美人魚》艾瑞克王子！網瘋讚：超適合

巨石強森認了！《玩命關頭：特別行動》急改台詞「閃避敏感話題」

巨石強森認了！《玩命關頭：特別行動》急改台詞「閃避敏感話題」

「壽命剩6個月」深刻體悟！強尼戴普負面新聞纏身　首映會含淚哽咽回應了

「壽命剩6個月」深刻體悟！強尼戴普負面新聞纏身　首映會含淚哽咽回應了

神秘法師原本是史克魯人！《蜘蛛人：離家日》編劇拋出震撼設定

神秘法師原本是史克魯人！《蜘蛛人：離家日》編劇拋出震撼設定

雷神索爾最愛的導演！和漫威簽約回歸《雷神4》　卻讓另一部大作延檔

雷神索爾最愛的導演！和漫威簽約回歸《雷神4》　卻讓另一部大作延檔

強尼戴普進行9小時心靈對談！認了「脆弱與掙扎」：是我人生縮影

強尼戴普進行9小時心靈對談！認了「脆弱與掙扎」：是我人生縮影

阿莫多瓦《痛苦與榮耀》席捲北影！首映狂飆啜泣聲：對遺憾最美的詮釋

阿莫多瓦《痛苦與榮耀》席捲北影！首映狂飆啜泣聲：對遺憾最美的詮釋

雷／《蜘蛛人：離家日》視效解析！最駭人一幕：鋼鐵OO影迷超心碎

雷／《蜘蛛人：離家日》視效解析！最駭人一幕：鋼鐵OO影迷超心碎

傑克葛倫霍「老爹造型」出現在《蜘蛛人：離家日》！網友找到驚呆：漫威要藏多少彩蛋

傑克葛倫霍「老爹造型」出現在《蜘蛛人：離家日》！網友找到驚呆：漫威要藏多少彩蛋

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

如花爆消失演藝圈內幕！「經紀人A我300萬」...意外揭3年前遭湯尼陳陷害

蕭亞軒消失1年半驚爆：我想我的小孩！　「現狀恍惚超憔悴」

咪妃分手九妹後爆氣：戀愛談成這樣太可悲！　爆出國約會「錢是我付的」

《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

聖人大盜, 曾志偉, 賴雅妍, 曹晏豪

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《黑澀會》MeiMei解放三角泳褲！　比基尼「美臀形狀全露」還有螞蟻腰
  2. 周杰倫公開「另一個女友」身份　秒變疊字娃娃音...坦言：很難不要
  3. 毛弟、張語噥罕見同台「3句話宣示主權」！　愷樂驚呆：要認愛了嗎？
  4. 《獅子王》7大彩蛋盤點：新舊版差異在哪？丁滿設定被改過？
  5. 吳怡霈拍哭戲病倒「狂睡24小時」　淚溝變深嘆：職業傷害啊！
  6. 《花邊教主》確定重啟！時間設定8年後...原編劇都回歸
  7. 泳衣不能輸！《姐姐不解事》曝「去海邊這樣穿就對了」
  8. 吐槽「你長什麼樣心裡沒數嗎」釣出本尊！　潘瑋柏「截圖回應」網全笑翻
  9. 林宥嘉巡演撞期金鐘獎！　喊話《聲林》「準備直升機」
  10. 莊凱勛《噬罪者》拍到尿褲子　林子熙狂揍蔡淑臻：怡安不是好惹的！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366