林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅林進以拍攝無厘頭的搞笑拍片走紅，也經常分享旅遊影片。他在日前飛往哈爾濱旅遊，本想在銀白世界享受夢幻假期，沒想到竟遇上「地獄級導遊」，讓他氣到在社群大吐苦水。

▲林進和男友、朋友去哈爾濱旅遊，沒想到卻大踩雷。（圖／翻攝自Instagram／lingin1209）

林進透露，這趟旅程的團費一人是人民幣6580元（約新台幣3萬169元），6人團費打底就花了17萬台幣，後續還要額外支付遊樂園與雪服租借費。然而，林進憤怒控訴，原本以為是包車行程，最後卻得搭捷運、走路，導遊接送延遲一個半小時連一句道歉都沒有，甚至連天池、畫廊等預定景點沒去也不退費，更扯的是，導遊帶去的餐廳價格竟然翻了兩倍以上。

關於這次的住宿安排，林進細數這幾天的房型，第一、二天住在像《寄生上流》般的B1房，叫外送竟然要等一小時；第三天在雪鄉更是六個人擠四人房，不僅沒風景，連枕頭和水都要三催四請才補齊。更慘的是，第四天住進「亞布力停車場房」，不僅洗澡沒熱水，連餐具都髒到不行。最後一天說要升級房型，結果房間裡充滿了「翹翹板磁磚、搖搖馬桶、歪頭床頭燈」，淋浴間發霉，且桌上全是灰塵，「再補充一下，洗澡水量像阿公滴尿一樣。那幾天過著把行李拿出來，睡前再收回去的日子，超充實。」

▲林進控訴導遊不專業。（圖／翻攝自Instagram／lingin1209）

對於該導遊自稱「服務周到」、「幫客戶穿雪鞋」，反控林進難搞，林進指出，導遊不僅沒替他準備好雪鞋，還租了一個尺寸完全不對的雙板，所謂的「全程幫助拍視頻（影片）」也是胡扯。林進說，那幾天為了避開導遊推薦的餐廳，大家都過得戰戰兢兢，如果不反抗，「旅費絕對創新高」，甚至連長白山溫泉酒店也因為導遊沒提醒要帶泳裝，導致一行人根本沒泡到溫泉，專業度徹底失蹤。

最讓林進無法忍受的，是事後導遊竟然對他進行人身攻擊與造謠。林進在貼文中痛批導遊：「現在給我扯不男不女？噁心死！你的不專業才讓人更反胃！」無法接受對方因為專業度不足被指責後，卻拿他的性取向做文章。這段慘痛的經驗公開後，也引發網友熱烈討論，不少人替他打抱不平，認為花了17萬台幣卻換來這種待遇，簡直是把遊客當肥羊在宰。

▲林進槓上導遊後還被反嗆。（圖／翻攝自Instagram／lingin1209）