呂文婉憂「未來女婿不喜歡自己」　女兒秒回感動她：一定要PO出來

資深媒體人呂文婉平時會透過社群記錄日常，今（6）日她在臉書發文，分享一段她與女兒談論婚姻的對話，結果女兒的答案讓她感動不已。貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲呂文婉會在社群分享日常。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

呂文婉透露，自己在家突然陷入了「阿母小劇場」，忍不住對女兒拋出了一個充滿不安全感的問題。她試探性地詢問女兒：「萬一妳老公不喜歡我...對我不好...怎麼辦？」，深怕未來女婿的出現可能會影響母女感情，或是自己會成為討人厭的岳母，言語間流露出對未來的焦慮，以及對女兒的不捨。

▲呂文婉憂未來女婿不喜歡自己。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

面對媽媽突如其來的提問，呂文婉的女兒毫不猶豫地「秒回」了三個字：「不可能！」試圖斬斷媽媽的負面聯想。然而，呂文婉繼續追問並感嘆：「天底下哪有什麼不可能的...」認為世事難料。沒想到，女兒緊接著霸氣表示：「因為老公可以換，媽媽只有一個！」讓呂文婉聽完之後忍不住驚呼：「差點把銀行密碼通通交出去，這一定要po出來的...證據啊。」