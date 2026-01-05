打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》奪收視三連霸　最高點落在這段

記者孟育民／台北報導

中視周六節目《綜藝一級棒》收視三連霸，今（5日）收視率出爐，上周節目播出「我的夢中情人」主題，歌手一連飆唱〈一個人的我依然會微笑〉、〈但願人長久〉、〈償還〉、〈愛到抹凍愛〉等好歌，收視開出2.58亮眼成績，25-49歲分眾收視也有1.62，雙雙榮登當日所有頻道節目排行第一名，這也是節目接連三周稱霸各台之冠。

▲陳孟賢穿軍裝成收視最高。（圖／中視提供）



節目中，年紀最年輕的歌手吳美琳在詮唱〈情人的關懷〉一曲時，引起大來賓何妤玟的高度共鳴，「我內在有感動到，美琳講了一句話，說她媽媽72年次，她媽媽比我年紀還小，所以聽她唱歌的時候就像是好像聽到自己女兒在唱歌。」不料主持人許志豪挖了一個坑給吳美琳，「吳美琳很懂禮貌，她知道何妤玟要來，就說『妤玟阿姨今天要來』。」吳美琳一聽趕緊否認，但何妤玟仍被激到，當場把給了吳美琳的讚牌又收回來，這段爆笑的互動竟掀起收視最高點3.04，也成為當集最吸睛的看點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳美琳（左）媽媽比何妤玟年紀還小。（圖／中視提供）



該集「那一年，我們的軍中情人」歌中劇笑料百出，引發觀眾迴響，其中主持人陳孟賢穿上軍裝，自信滿滿的示範刺槍術，但喊出「前進突刺~刺」，卻是帶著嬌氣嗲聲，令眾人噴笑跌坐在地，連帶收視也飆至2.91。