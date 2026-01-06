Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因尪1句話：安全感滿滿

記者王靖淳／綜合報導

實況主妮婭（Niya）過去曾和百萬網紅Joeman交往，兩人在2023年宣布分手，女方在隔年答應新男友的求婚，不久後完成結婚登記，喜獲一票祝福。平時會透過社群記錄生活的她，今（6）日也在Threads發文分享自己想婚的瞬間。

▲妮婭2025年和男友結婚。（圖／翻攝自Instagram／niya840325）

妮婭發文拋出一個關於感情價值觀的討論，好奇問網友們：「想聽聽大家覺得另一半什麼時候讓你／妳覺得想娶／嫁？」並大方分享自己的親身經歷作為範例。她坦言，自己在感情中其實是個需要陪伴的「黏黏怪」，內心深處總是希望，另一半的聚會都能一起出席。

針對妮婭期望的相處模式，她表示老公並非只是敷衍，而是用行動來證明。每當有朋友邀約時，老公的反應永遠都是：「好啊，那我跟老婆一起。」更難得的是，如果遇到那種「特別說不要帶另一半的局」，妮婭透露，老公會直接選擇不去，而且過程中完全不會有任何不開心。

▲妮婭曝想婚的瞬間。（圖／翻攝自Threads／niya840325）

談到老公這種幾乎是「有妳才去」的社交模式，妮婭解釋，老公之所以能做到這點，是因為在他心中認為「他沒有不能讓我知道的事。」她表示，對於老公而言，如果有朋友真的有難以啟齒的私事想傾訴，大可以平時就私下講，不需要特地約一個要把另一半排除在外的聚會。

面對老公這種坦蕩蕩的態度，讓身為「黏人精」的妮婭感到無比踏實，且老公也從未對她說過「因為大家都不帶伴，所以妳不能跟喔」這類的話。為此，她感動地表示，這樣的相處模式幾年來沒有例外，讓她在這段關係中，隨時都能感受到滿滿的安全感。