23歲大陸女導演「柬埔寨墜樓亡」
18縣市低溫　越晚越冷破10度
啦啦隊女神「狂跑廁所」驚罹1病症
女星幫兒挑痘出事！　害感染「進手術室縫4針」自責：心如刀割

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸43歲女星關凌以情境喜劇《我愛我家》走紅，和製作人老公姬雲飛育有13歲兒子和9歲女兒。她日前在社群平台透露，因為出手幫兒子「機關槍」挑痘痘，沒想到竟害愛子細菌感染、進醫院縫4針，為此感到相當自責。

▲▼關凌幫兒挑痘出事！害感染「進手術室縫4針」。（圖／翻攝自微博／關凌）

▲關凌育有一子一女。（圖／翻攝自微博／關凌）

關凌表示，兒子的眉角前陣子長了一個包，原以為只是單純的青春痘，她便自行拿了一次性針頭幫孩子挑破，沒想到，這一挑竟引發嚴重感染，包塊不但沒消失，反而越長越大。最後送到醫院皮膚科時，醫生表示已無法簡單處理，必須轉到外科進行引流手術。

看著孩子在眉間切開「十字刀」並反覆換藥，關凌坦言，直到那一刻才真正體會到什麼叫「心如刀割」，「當他進了手術室，在門口等的時候，真的知道了小時候寫作文說『我的心像針扎一樣疼』是什麼感受。」

▲▼關凌幫兒挑痘出事！害感染「進手術室縫4針」。（圖／翻攝自微博）

▲關凌自行用針頭幫兒子挑痘痘。（圖／翻攝自微博）

這場突如其來的小手術，成了兒子成長中第一次縫針的慘痛記憶，但讓關凌感到最愧疚的，莫過於兒子展現出的超齡懂事。雖然是因為媽媽一時失手，才導致病情惡化，但兒子不但沒有半句埋怨，甚至在受傷期間還忍著疼痛，在家中主動幫忙做飯、洗碗，減輕媽媽的負擔，並獨自騎腳踏車去醫院換藥。

關凌在影片中表示：「這孩子吧越懂事我就越心疼，越覺得對不起孩子。」兒子獨立的模樣，讓她這個做母親的看在眼裡滿是心酸。她感嘆，很多時候孩子表現得比大人還要堅強，那種無條件的體諒與體貼，反而讓她反思起自己平時對孩子的管教是否太過嚴苛。

▲▼關凌幫兒挑痘出事！害感染「進手術室縫4針」。（圖／翻攝自微博）

▲關凌的兒子因細菌感染，縫了四針。（圖／翻攝自微博）

