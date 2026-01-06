ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
跨海連線／金宣虎切換多語「韓文當機」　高允貞暖心：還好是哥哥演

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

韓劇《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎、高允貞主演，將於1月16日於Netflix開播，戲劇主軸為口譯員與大明星的浪漫邂逅。劇裡金宣虎精通數國語言，兩位主角近日接受台灣媒體聯訪，金宣虎自虧拍到最後連自己的母語韓文都會卡詞，「我一直說不好意思，那場戲最後重拍了好幾次」。

▲▼跨海連線／金宣虎當口譯員：講韓文也好卡！高允貞。（圖／Netflix提供）

▲金宣虎、高允貞合作新劇《愛情怎麼翻譯？》。（圖／Netflix提供）

金宣虎在戲劇裡精通日文、英文、義大利文，角色最有挑戰之處在於需要記許多外文台詞，曾經讓他直接混亂。某一集拉麵店的對話，他要一口氣使用日文、韓文與義大利文，因為事前練習充分，拍攝過程反而很順利，幾乎沒有出錯，沒想到真正出問題的，竟是韓文的戲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金宣虎回憶，那場戲設定是在同一個拉麵店場景中進行即興口譯，本來只要用韓文表達，卻因為前面已經連續切換多種語言，導致他在講韓文時反而一直卡詞，怎麼講都不順，「明明是要講韓文，不是日文喔，我在講韓文的時候卻一直卡詞，連我們自己國家的語言我都一直講不好。」他只能不斷道歉，最後那一幕重拍了好幾次，直到現在他都還記得那種混亂感。

▲▼跨海連線／金宣虎當口譯員：講韓文也好卡！高允貞。（圖／Netflix提供）

▲金宣虎有一幕在拉麵店拍攝，連講韓文都當機。（圖／Netflix提供）

不過，在一旁身為觀察者角色的高允貞，她大讚金宣虎真真的非常厲害，「我也想過，如果那個角色換成是我，我做得到嗎？後來覺得我應該不行，就算一天只用一種語言，比如一天義大利文、一天日文，那樣都已經很累了，但看到他一天之內要在日文、義大利文、韓文之間來回切換，我真的覺得『還好是哥哥來演』」。但金宣虎謙虛回讚，高允貞會與現場的語言老師們交流，對於外語學習地很快，相當厲害。

▲▼跨海連線／金宣虎當口譯員：講韓文也好卡！高允貞。（圖／Netflix提供）

▲金宣虎挑戰詮釋口譯員，劇中精通多國語言。（圖／Netflix提供）

談到語言難度，金宣虎坦言，最讓他感到壓力的反而是英文，原因並不是英文最陌生，而是因為大家的英文程度都很高，讓他在開口時對發音與咬字特別在意，也因此覺得特別困難。相較之下，日文與義大利文因為和老師長時間相處，一邊學一邊用，反而覺得新鮮也有趣。

