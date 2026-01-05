1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣美食YouTuber Hamzy坐擁1400萬訂閱者，她的頻道以韓式料理為主，每次都吃得津津有味，獲得很多觀眾喜愛，尤其台灣也有不少觀眾鎖定。沒想到，她4日突然震撼宣布頻道預計「休息」，坦言即將邁入人生下個階段，打算與老公備孕，為此要戒酒、照顧身體，因此美食頻道將不再定期更新，新的計劃讓粉絲驚喜不已，留言祝賀「希望很快有好消息來臨」。

▲Hamzy在2026的新年承認頻道要休息了。（圖／翻攝自Hamzy YouTube）



Hamzy於4日突然在頻道上傳一則影片，標題寫著「重大宣布，一路走來感謝各位」，她透過影片證實，「苦惱了很久以後，為了備孕，我們決定先暫停更新吃播頻道」，她解釋並非完全不更新，而是會把錄製好的短影片緩緩上傳，以及偶爾更新一則長的近況影片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Hamzy持續更新8年沒停過，這次是為了備孕宣布休息。（圖／翻攝自Hamzy YouTube）



頻道陪伴Hamzy度過許多日子，她也透露與另一半在一起了10年歲月，兩人將迎接人生下個階段，「突然說要休息，其實不太容易，但趁著新年的到來，我下了很大的決定，趁著這次休息，我會好好地調養身體，也要戒酒，也會去醫院看醫生，並計劃生孩子，努力在2026年生一個小Hamzy。」

▲Hamzy吃美食的模樣很療癒。（圖／翻攝自Hamzy YouTube）



Hamzy另外有一個百萬頻道「Wandering Hamzy」，她也表示該頻道更新不會因此停止，若是好奇她的近況或日常生活的人，可以轉戰另一個頻道。粉絲一路看著Hamzy從無到有，頻道設置8年來到1400萬人訂閱，也感慨不已，同時也希望早日聽到好消息。