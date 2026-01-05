ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王陽明新年出車禍
元旦後4生肖運勢翻紅
阿本參加婚禮被催婚
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

馬國畢 康康 小嫻 大S 具俊曄 朴娜勑 王陽明 米可白

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣美食YouTuber Hamzy坐擁1400萬訂閱者，她的頻道以韓式料理為主，每次都吃得津津有味，獲得很多觀眾喜愛，尤其台灣也有不少觀眾鎖定。沒想到，她4日突然震撼宣布頻道預計「休息」，坦言即將邁入人生下個階段，打算與老公備孕，為此要戒酒、照顧身體，因此美食頻道將不再定期更新，新的計劃讓粉絲驚喜不已，留言祝賀「希望很快有好消息來臨」。

▲▼ 1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易。（圖／翻攝自Hamzy YouTube）

▲Hamzy在2026的新年承認頻道要休息了。（圖／翻攝自Hamzy YouTube）

Hamzy於4日突然在頻道上傳一則影片，標題寫著「重大宣布，一路走來感謝各位」，她透過影片證實，「苦惱了很久以後，為了備孕，我們決定先暫停更新吃播頻道」，她解釋並非完全不更新，而是會把錄製好的短影片緩緩上傳，以及偶爾更新一則長的近況影片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易。（圖／翻攝自Hamzy YouTube）

▲Hamzy持續更新8年沒停過，這次是為了備孕宣布休息。（圖／翻攝自Hamzy YouTube）

頻道陪伴Hamzy度過許多日子，她也透露與另一半在一起了10年歲月，兩人將迎接人生下個階段，「突然說要休息，其實不太容易，但趁著新年的到來，我下了很大的決定，趁著這次休息，我會好好地調養身體，也要戒酒，也會去醫院看醫生，並計劃生孩子，努力在2026年生一個小Hamzy。」

▲Hamzy吃美食的模樣很療癒。（圖／翻攝自Hamzy YouTube）

▲Hamzy吃美食的模樣很療癒。（圖／翻攝自Hamzy YouTube）

Hamzy另外有一個百萬頻道「Wandering Hamzy」，她也表示該頻道更新不會因此停止，若是好奇她的近況或日常生活的人，可以轉戰另一個頻道。粉絲一路看著Hamzy從無到有，頻道設置8年來到1400萬人訂閱，也感慨不已，同時也希望早日聽到好消息。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Hamzy

推薦閱讀

快訊／韓國民影帝安聖基離世！曾患血癌　心臟驟停搶救6天無效

快訊／韓國民影帝安聖基離世！曾患血癌　心臟驟停搶救6天無效

4小時前

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康主動借200萬暖舉曝光！

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康主動借200萬暖舉曝光！

18小時前

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！　4只全是經典稀有款

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！　4只全是經典稀有款

6小時前

小嫻深夜悲痛發聲　母離世「忍痛病床道別」撐完演出：媽我完成了

小嫻深夜悲痛發聲　母離世「忍痛病床道別」撐完演出：媽我完成了

12小時前

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控　「曾求救AI幫幫忙」

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控　「曾求救AI幫幫忙」

1/4 10:31

大S離世近一年！具俊曄新年赴金寶山「落寞擦墓碑」　深情畫面曝

大S離世近一年！具俊曄新年赴金寶山「落寞擦墓碑」　深情畫面曝

20小時前

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

1/3 22:29

王陽明新年出車禍！　「誤判綠燈追撞前車」自責道歉：我會負責

王陽明新年出車禍！　「誤判綠燈追撞前車」自責道歉：我會負責

14小時前

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程　做一半還狂踢椅背

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程　做一半還狂踢椅背

1/3 09:57

王祖賢首發聲「曝當年引退真實原因」！　藏21年證實：曾罹患憂鬱症

王祖賢首發聲「曝當年引退真實原因」！　藏21年證實：曾罹患憂鬱症

3小時前

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿…挨轟低俗

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿…挨轟低俗

1/4 08:51

唐綺陽運勢／天秤公事家事兩頭燒！獅子「遠距離更穩定」射手多體諒

唐綺陽運勢／天秤公事家事兩頭燒！獅子「遠距離更穩定」射手多體諒

6小時前

熱門影音

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」
郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！

郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！
蔡依林在大巨蛋台下 　「坐手推車+電動車」換場

蔡依林在大巨蛋台下 　「坐手推車+電動車」換場
蔡尚樺跨年

蔡尚樺跨年
張員瑛會想結婚嗎？　她羞回：看緣分

張員瑛會想結婚嗎？　她羞回：看緣分
蔡依林也想再加場　大巨蛋有空快call她

蔡依林也想再加場　大巨蛋有空快call她
張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒

張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒
楊謹華和老公朝聖張惠妹　〈三天三夜〉同框A-Lin嗨瘋

楊謹華和老公朝聖張惠妹　〈三天三夜〉同框A-Lin嗨瘋
蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美

蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美
林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
春風挺郭書瑤「我照顧妳啊」　她笑：你們知道我喜歡的類型吧

春風挺郭書瑤「我照顧妳啊」　她笑：你們知道我喜歡的類型吧
A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽

A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽
蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

看更多

【只要你幸福】16歲臘腸犬不願進食...見小泡芙眼神發光！

即時新聞

剛剛
剛剛
12分鐘前0

蕭子墨生日迎雙喜臨門！　曾陷「內耗深淵」吐真實心聲

13分鐘前0

當房東數十年小彤老師血淚史　「被房客打數萬元色情電話」

26分鐘前0

資深包租婆小彤房東生涯閱人無數　倪安東夫婦入住包生房

31分鐘前2

徹底消失！新有菜引退「社群網站」將全刪光　官方籲：請以溫暖守護

31分鐘前0

過年在家就可看！《我家的事》上架OTT「春夏秋冬一家人」喜發聲

50分鐘前0

獨／崔立于唱回家鄉！家人到場支持　堅強喊「哭不出來⋯」結果哭了

54分鐘前0

男星得獎太嗨「台上敲斷獎盃」！嚇到兩眼瞪大　全場瞬間尷尬

54分鐘前10

被好友設局！張立東婚禮變「免費主持人」　事後才知酬勞全進他口袋

1小時前0

動力火車宣布5月開唱！　小巨蛋「連唱3天」搶票時間曝光

1小時前17

男星爆雙劈3天戰2女！過夜大咖女星「隔天又聊色開房網美」　2女怒反擊

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲
    4小時前126
  2. 獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！
    18小時前302
  3. 禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！
    6小時前65
  4. 小嫻深夜悲痛曝母離世　撐完舞台演出
    12小時前4816
  5. 《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控
    1/4 10:316647
  6. 大S離世近一年！具俊曄「落寞擦墓碑」
    20小時前8620
  7. 獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手
    1/3 22:293822
  8. 王陽明新年出車禍！　追撞前車自責道歉
    14小時前2020
  9. 朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程
    1/3 09:575244
  10. 王祖賢首發聲「曝當年引退真實原因」！
    3小時前168
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合