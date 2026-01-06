陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

記者王靖淳／綜合報導

陳詩媛（十元）和羽球雙打奧運金牌選手王齊麟去年6月登記結婚，10月公開懷孕喜訊，夫妻倆已在同年12月補辦婚宴。最近她受邀到好友曲曲的YouTube頻道作客，並在過程中分享當時想婚的瞬間以及婚後的真實生活。

▲陳詩媛去年完婚。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

陳詩媛坦言，早在兩、三年前就曾多次向身邊朋友放話「希望在30歲結婚」，她當時認為如果過了這個年紀還沒結婚生子，自己可能就不會踏入婚姻了。談及與王齊麟共組家庭的契機，陳詩媛感性吐露，兩人在交往時其實經歷過一段「很大的一個低潮。」她回憶，當時王齊麟正處於奧運奪金後的「高光時刻」，但兩人卻同時得面對排山倒海的輿論，加上缺乏經驗處理，讓她一度深陷負面情緒中，甚至到了「完全不用手機、每天發呆」的地步。

然而，最讓陳詩媛感動的是，王齊麟並沒有因此忽略她，反而願意放下身段，「陪著我一起在這個很低潮的時刻。」陳詩媛表示，正是因為看到這個對方在最風光的時刻，仍願意陪伴深陷谷底的她，讓她認定這就是「可以一起走下去的人」，決定鼓起勇氣結婚，面對未來更多的挑戰。

▲陳詩媛分享婚後生活。（圖／翻攝自YouTube／曲羿啾啾）



不過，婚後的真實生活也帶來了磨合與挑戰，其中最讓陳詩媛頭痛的是「金錢觀」的差異。她自認是精打細算的「金牛座」，比較會為未來做規劃；反觀王齊麟則是典型的豪爽「摩羯座」，非常習慣請客或送朋友昂貴禮物，宛如團體中的「大哥」角色。雖然她理解老公的大方，但對於已進入家庭的她來說，難免覺得「是不是太多了」，她也藉此向老公喊話，希望他能調整心態「多為家庭想一想。」