55歲陳孝萱認了已恢單！罕曝20歲兒近況…他飛英國唸書催促談戀愛

記者黃庠棻／台北報導

《舊金山美容院》母女檔陳孝萱、方志友6日一起到髮廊「複習」當設計師、幫顧客吹整髮型。陳孝萱在戲中幫忙兒子連晨翔追到老婆劉品言，他的「真兒子」鐵弟目前已20歲，最近放假從英國返台，母子一起度過耶誕節與跨年，也會分享感情問題。

▲▼ 《舊金山美容院》採訪-陳孝萱,方志友。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳孝萱、方志友出席《舊金山美容院》採訪。（圖／記者黃克翔攝）

陳孝萱透露，兒子「鐵弟」從英國挑選了名牌玩偶包包送她當耶誕禮物，形容愛兒是「貼心的小孩」，母子倆時常會聊天、談心，她表示自己是開明的媽媽，巧秒用「羅密歐與茱麗葉」形容，笑說越是阻止，小孩可能越是會「因為誤會而結合」，至於兒子的感情她不敢說太多，怕洩露隱私影響兒子戀情。

▲▼ 《舊金山美容院》採訪-陳孝萱 。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳孝萱談及20歲兒子近況。（圖／記者黃克翔攝）

連晨翔與劉品言結婚生女，陳孝萱也等於「晉升阿嬤」，戲外是否有跟兒子說要「小心」別讓她太早當阿嬤，她坦言有稍微跟兒子討論過，主要是自己要先「搞清楚」，再考慮生小孩的問題，她沒有阻止或期待，認為這方面就「隨遇而安」。

▲▼ 《舊金山美容院》採訪-陳孝萱 。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳孝萱談及20歲兒子近況。（圖／記者黃克翔攝）

至於自己的感情狀態，陳孝萱約5、6年前被拍到跟咖啡廳老闆約會，如今再被問到，她直呼「誰想知道啦。」經紀人代為透露「單身，開心過自己生活。」她也分享兒子剛出國讀書時，有催她談戀愛，笑說像是想「託孤」，但她說「我自己一個人在家也可以過得很好。」

▲▼ 《舊金山美容院》採訪-陳孝萱 。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳孝萱認了已恢單。（圖／記者黃克翔攝）

而方志友上個月剛過完生日，笑說大概慶生慶了15天，老公楊銘威送上全家人到北京玩的機加酒，近期就要出發，期待在當地看到雪景。

▲▼ 《舊金山美容院》採訪-方志友。（圖／記者黃克翔攝）

▲方志友剛過生日。（圖／記者黃克翔攝）

方志友女兒則送上卡片，寫道「謝謝媽媽把我變到這世界上來冒險，希望妳能做個快樂的媽媽。」讓她相當感動。至於8歲的兒子，方志友無奈說「就那樣。」氣喊兒子現在很叛逆、調皮，寫功課拖延一小時，會的題目故意說出錯的答案「氣到我每天心情都像在洗三溫暖。」

舊金山美容院劉品言連晨翔章廣辰方志友楊銘威楊晴檢場陳孝萱

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

