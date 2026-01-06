4000萬歐元打造！未來巴黎分3區域「被AI控制」坎城影后卯起來緝兇

記者黃庠棻／台北報導

榮登第82屆威尼斯影展閉幕片，並入選第50屆多倫多國際影展的法國影壇年度最具話題動作犯罪鉅作《未來弒界：巴黎淪陷》（Dog 51）將於1月30日在台上映。

▲《未來弒界：巴黎淪陷》由阿黛兒艾薩卓普洛斯主演。（圖／CATCHPLAY提供）

本片由《惡棍追殺令》法國名導賽德里克希門尼茲執導，攜手金牌監製雨果賽利尼克打造斥資高達4000萬歐元的未來巴黎，將帶給觀眾一場震撼視覺的犯罪動作盛宴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由坎城影后《藍色是最溫暖的顏色》阿黛兒艾薩卓普洛斯領銜主演，與《馬賽執法者》實力派男星吉爾斯萊勞奇首度合作，兩人飾演分屬不同階級與區域的警探，卻因一樁震動整座城市的神祕AI謀殺案被迫聯手，在權力、科技與人性的夾縫中展開一場高風險追查。

▲《未來弒界：巴黎淪陷》由阿黛兒艾薩卓普洛斯主演。（圖／CATCHPLAY提供）



在今日釋出的預告中，未來的巴黎被劃分為三個階級區域，秩序由AI與權力機構牢牢掌控，當城市核心人物離奇遭到暗殺，來自第二區的菁英警探被迫與第三區的邊緣警探合作調查，逐步揭開一個足以顛覆整個社會體制的驚人真相。

▲《未來弒界：巴黎淪陷》由阿黛兒艾薩卓普洛斯主演。（圖／CATCHPLAY提供）

《未來弒界：巴黎淪陷》除了充滿刺激緊湊的動作場面，更將未來AI科技、社會監控與人類自由的未來大膽預言，當科技開始主宰秩序，人性還能否保有最後的選擇權。

▲《未來弒界：巴黎淪陷》由阿黛兒艾薩卓普洛斯主演。（圖／CATCHPLAY提供）

導演賽德里克希門尼茲坦言「《未來弒界：巴黎淪陷》並不是「遙遠未來的科幻片」，而是「放大現實」的延伸，將已經存在的社會氛圍與AI科技趨勢推到極致，讓觀眾思考這些趨勢擴大後會如何影響我們的生活與社會。」

▲《未來弒界：巴黎淪陷》由阿黛兒艾薩卓普洛斯主演。（圖／CATCHPLAY提供）



電影《未來弒界：巴黎淪陷》描述不久的將來，巴黎被劃分為三個階級區域，階級界線森嚴，沒有人能逃出規則的束縛。當掌握城市秩序的核心人物遭到暗殺，第二區的菁英探員薩莉亞（阿黛兒艾薩卓普洛斯飾）與第三區邊緣族群的警探森姆（吉爾斯萊勞奇飾）被迫攜手追查這宗複雜命案。

在暗巷、都市高牆與犯罪勢力交錯的巴黎街頭，他們必須破解重重隱秘線索，面對權力與人性的挑戰。每一步調查都可能引來致命危機，一場正義與罪惡的生死追逐，即將展開。《未來弒界：巴黎淪陷》即將於1月30日在台上映。