《浪姐3》趙櫻子認整形！　自喻換臉「自行車變跑車」曝動刀原因

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸35歲女星趙櫻子在2013年因演出電視劇《因為愛情有多美》中「林多美」一角走紅，2022年參加《乘風破浪第三季》（浪姐3）也成為話題人物。她近日在直播中大方回應整形傳聞，承認自己「換過臉」，引發網友熱議。

▲趙櫻子先前經常被說和以前「長得不一樣」。（圖／翻攝自微博）

趙櫻子坦言，當年之所以動了整形的念頭，是因為在社群平台還不發達的年代，她根本聽不到粉絲的讚美。趙櫻子感慨地說，當時的觀眾年紀還小，沒有手機可以交流，雖然大家在電視機前覺得「多美真美」，但這些聲音始終沒能傳到她耳中。

▲趙櫻子回應整形的原因。（圖／翻攝自微博）

再加上當時缺乏宣傳，趙櫻子因而對自己的長相缺乏信心。她也幽默地將外貌升級比喻為交通工具的更替，直言當時拍戲賺了點錢，便動了「換門面」的心思，「不得從自行車換成跑車呀？我也想換一下。」她認為自己只是想跟上「科技與狠活」的時代步伐，讓自己變得更完美。

不同於許多藝人對整形話題避之唯恐不及，趙櫻子在直播中表現得極為坦蕩，還直言自己不需要像別人那樣拚命證明沒動過刀，「人生短短三萬天，真實一點不好嗎？do了就do了，沒什麼大不了。」認為追求美是個人的權利，不是什麼傷天害理的事，不需要被貼上負面標籤。

▲趙櫻子大方承認整形。（圖／翻攝自微博／趙櫻子-趙火火）