短今大量掉睫毛「右眼中段全失蹤」　求診嘆：努力找回遺失的健康

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今（胡馨儀）平時會透過社群記錄生活，不吝嗇分享私下日常，今（6）日她在限動發文透露身體出現異狀。內容曝光後，立刻引發關注。

▲短今。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

短今在文中無奈表示，最近發現自己竟然「一直在大量掉睫毛」，原本以為只是單純的代謝週期，沒想到脫落的情況愈發嚴重，仔細一照鏡子才驚見「右眼中段全部失蹤了」，原本濃密的睫毛出現明顯缺角。

面對睫毛脫落且遲遲未見好轉，短今趕緊前往診所尋求專業協助。她在文中透露，直到「昨天看眼科才知道是眼瞼發炎」，這個診斷結果讓她相當意外與錯愕。醫師進一步告知，這並非一時的突發性感染，而是一種累積性的「慢性疾病」，且病灶其實「已經一段時間了。」

▲短今曝慢性病。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

短今坦言，自己一直沒發現身體發出的警訊，直到大量掉睫毛才驚覺事態嚴重，雖然被診斷出慢性眼疾讓人感到無奈，但她最後也在文末堅定地自我喊話，表示接下來的日子會「努力找回我遺失的健康。」