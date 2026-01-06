新人樂團遭下禁愛令！　「違者罰千萬戀愛稅」驚呼：沒仔細看合約

記者蔡琛儀／台北報導

由主唱FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡以及鼓手大寶組成的新人樂團「帕拉斯」，推出首張專輯《下天堂 Falling Down To Heaven》，今（6日）舉辦記者會，他們被現在的唱片公司迷音樂相中簽下，簽約時雖沒有家長陪同，但表示因公司也很重視他們的意見，叮嚀他們合約還是要可以拿給重要的人看。

▲新人樂團帕拉斯PALLAS由由貝斯手漢堡（左起）、主唱FAMA、鼓手大寶、吉他手小葵組成。（圖／記者周宸亘攝）

不過其中合約一條是「禁愛令」，若違反規定需要罰錢繳交「戀愛稅」，但被問到禁愛時間、處罰金額，團員才恍然想起，「我們好像沒仔細看」，小葵打趣說，等出第二張專輯以後，要來「凹凹看」可否解禁談戀愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他們出道不到一年，在2025年尾聲就寫下連趕三場跨年演出的好成績。小葵跟漢堡學生時期在熱音社認識，退伍後覺得決定繼續玩團，並透過網路中認識FAMA，對方一度以為兩人是詐騙集團，「我跟我媽說，這兩個人追蹤數比粉絲數多，是不是詐騙？但我媽說他們穿著感覺很耿直，應該不是。」

最後加入的大寶，因小葵家人和大寶家人熟識，當時樂團就少了位鼓手，他們決定找大寶來談談看，沒想到對方竟傳了自己穿吊嘎、四角內褲的面試影片，讓另外三人一致通過，決定小他們6歲的大寶是最終成員。