小孟老師／2月1日星座運勢　處女座什麼都順「幸福指數爆表」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：效率提升明顯
感情：邂逅愛情時刻
財運：金錢來得輕鬆
幸運色：綠色
貴人：天蠍
小人：雙子
工作：決策展現智慧
感情：充滿甜美氣息
財運：金錢如泉湧入
幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：獅子
工作：表現獲得掌聲
感情：愛意熱烈澎湃
財運：收益穩中有升
幸運色：綠色
貴人：處女
小人：牡羊
【土象星座】
工作：技能顯示優勢
感情：浪漫幸福包圍
財運：收入持續增長
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：處女
工作：突破困境快速
感情：戀情愈加甜蜜
財運：收入步步高升
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：天蠍
工作：創意帶來契機
感情：幸福指數爆表
財運：財運亨通順利
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：水瓶
【水象星座】
工作：實力受到關注
感情：桃花緣分降臨
財運：收支平衡有餘
幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：射手
工作：策略快速落實
感情：情感漸入佳境
財運：財富不斷積累
幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：雙魚
工作：任務完成高效
感情：美好悄然展開
財運：財富穩定增長
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：天秤
【火象星座】
工作：同事高度配合
感情：心動機會增多
財運：收入持續增加
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
工作：努力收穫回報
感情：吸引魅力無限
財運：財運蒸蒸日上
幸運色：黑色
貴人：獅子
小人：金牛
工作：成果令人驚艷
感情：浪漫不斷延展
財運：財源滾滾而來
幸運色：卡其色
貴人：天秤
小人：巨蟹
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