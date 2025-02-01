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日壽司郎火速切割「代言救世主」！大咖男星捲性朝貢風波廣告下架

記者陳芊秀／綜合報導

日本爆發中居正廣與電視台女員工X子的桃色糾紛，進而扯出電視台「女主播性朝貢」醜聞，導致富士電視台遭狂撤廣告。而風波不斷延燒，73歲資深主持人笑福亭鶴瓶被爆曾出席中居正廣的BBQ烤肉趴，且X子也在場，並稱當時自己像陪酒小姐，緊接著日本壽司郎的代言火速遭下架，冠名節目停播。

▲▼中居正廣在住家辦烤肉趴，電視台女主播等人到場，包括73歲資深主持人笑福亭鶴瓶。（圖／翻攝自X）

▲中居正廣在住家辦烤肉趴，電視台女主播等人到場，包括73歲資深主持人笑福亭鶴瓶。（圖／翻攝自X）

據《週刊文春》於1月25日的報導，笑福亭鶴瓶於2023年5月曾參加中居正廣在住家舉行的烤肉趴，當時出席者除了中居正廣、還有已婚諧星HIROMI（小園浩己）、富士電視台高層A先生、富士台女主播以及X子等約10人，不料6月爆發X子與中居正廣的桃色風波。中居正廣1月28日宣布引退，HIROMI坦承出席烤肉趴。笑福亭鶴瓶的壽司郎代言隨即遭撤，格外受到日媒關注。

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▲▼日本壽司郎火速切割，笑福亭鶴瓶代言廣告被下架。（圖／翻攝自X）

▲日本壽司郎火速切割，笑福亭鶴瓶代言廣告被下架。（圖／翻攝自X）

日本壽司郎2023年1月因岐阜店發生「屁孩舔醬油瓶」事件，消費者信心受到影響，導致母公司FOOD & LIFE Companies的股價暴跌，公司市值一天蒸發160億日圓（約新台幣35億元）。在此事件後，壽司郎也受到外界同情，笑福亭鶴瓶後來擔任壽司郎的廣告代言人，因此被稱為「壽司郎的救世主」。據電視台人士透露，笑福亭鶴瓶本人愛吃壽司，過去偏好高級壽司店，因代言契機開始接觸迴轉壽司，並在電視和廣播節目中多次提到壽司郎。

▲▼日本壽司郎火速切割，笑福亭鶴瓶代言廣告被下架。（圖／翻攝自X）

▼日本壽司郎2023年受舔醬油影響形象重挫，當時找笑福亭鶴瓶擔任代言人，外界稱「代言救世主」。（圖／翻攝自X）

笑福亭鶴瓶如今廣告遭撤，日網起初大呼意外，認為企業反應過度，但是廣告業界人士表示：「對於贊助商而言，形象始終是第一優先。代理業內普遍對壽司郎的決定表示理解。」而他曾在節目公開談及去中居正廣家參加烤肉趴，當時笑虧HIROMI很早就走了，也被日網挖出討論，還曾在其他節目說過「想帶中居去壽司郎」，如今好友涉醜聞引退，自己的廣告也被下架、冠名節目停播，昨日（31）透過IG曬出彩虹照，配文「有彩虹明天一定是好天氣」，粉絲陸續湧入留言打氣「很多人相信你」、「加油」。

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