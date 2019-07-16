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陸主持人金星來台會「粉絲」　被問工作很忙？秒回：我自找的！

記者蕭雅玲／台北報導

51歲的脫口秀主持人金星，日前為了甄珍《甄愛高雄群星會》系列活動來台，在大陸主持過《金星秀》、《今夜百樂門》等節目的她，曾在節目中訪問過謝賢、費玉清、楊丞琳等港台明星，卻自曝從沒訪過、也沒見過甄珍本人，這回受邀來台，「是因為她看我節目，成為我粉絲所以來台，但其實我是她粉絲在先啦！」

▲▼ 甄珍「甄愛高雄群星會」開幕-金星。（圖／記者黃克翔攝）

▲金星來台參加 甄珍「甄愛高雄群星會」作品展開幕。（圖／記者黃克翔攝）

金星受訪時坦言，年輕時看過很多甄珍以前的作品，「但這幾年自己主持節目，反而是她看我節目比較多」，笑言兩人不認識、也從沒見過面，卻因看過彼此的作品而成為粉絲，所以知道她從影55年舉辦系列活動被受邀來台時，她二話不說訂了機票來台，四天三夜行程，金星從第二天的作品展開始，一路力挺到最後。

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▲▼ 甄珍「甄愛高雄群星會」開幕-金星。（圖／記者黃克翔攝）

▲金星為甄珍特地來台參加「甄愛高雄群星會」系列活動。（圖／記者黃克翔攝）

金星繼之前主持《金星秀》節目於2017年停播後，現在手上也同時主持《金星時間》、《中國式相親》、《今夜百樂門》、《Hi室友》等節目外，也參與戲劇的演出，行程幾乎滿檔的她，在活動一結束又得立刻飛回上海工作，對此她也笑言：「忙是我自己找，想忙就忙、不想忙就不忙！」

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金星, 甄珍, 謝賢, 楊丞琳

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