分屍正妹詭異巧合！　「同條街連爆3血案」…破案證人6個月後也斷頭慘死

記者田暐瑋／綜合報導

台中施姓女保險員2003年遭食人魔陳金火和廣德強殺害分屍，且還把肉塊煎來吃，殘忍行徑令人髮指，2012年被死刑槍決。詭異的是，當初兇嫌把死者的電腦和手機拿到附近的通訊行賣，該通訊行老闆半年後也遭到分屍殘殺，而同樣一條路上的居民也被殺害，超毛巧合彷彿受到詛咒一般。

台中大肚施姓女保險員因為外型亮麗，在2003年被2男騙到機車行內性侵分屍，兇嫌將她的屍塊切下煎熟食用，還形容像是培根肉一樣，破案關鍵是通訊行老闆的證詞，兇嫌將死者的手機和電腦到附近通訊行賣掉，老闆一打開就看到死者的照片，案情因此偵破。





▲羅友志。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

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雖然成功偵破，但名嘴羅友志表示，在半年後，該通訊行趙姓男老闆也同樣遭到分屍殺害，恐怖巧合讓人不寒而慄。而趙男是因為婚外情喪命，原本想和小三分手，讓小三懷恨在心，騙他到租屋處砍斷頭顱殺害，並把屍塊分成3大袋棄屍。

▲死者趙寅昌慘遭情婦殺害分屍。（圖／翻攝自網路）



更可怕的是，在這兩起分屍案的同一條街上，又發生了一起兇殺案，雖然不是分屍，但也是一條人命，這3起命案都發生在同個地理位置，詭異巧合讓主持人利菁等人發毛。

▲台中龍井區機車行老闆陳金火性侵女保險員，再分屍烹煮。（圖／東森新聞資料照）