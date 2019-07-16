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甜美女警自拍「床邊驚見壞壞亮點」！　極薄方形包裝撕開了…老司機抓包邪惡笑

記者田暐瑋／綜合報導

正妹自拍誰都愛看，但拍照時記得要先檢查一下背景！一名長髮正妹扮成女警，模樣俏麗甜美，還有一雙修長美腿，她雙手被手銬銬住，皺眉對鏡頭擺出無辜表情，融化一票男粉絲的心，不過眼尖網友卻發現她身後的桌子上放著一個四方形的小包裝，還被撕開使用過，讓人馬上聯想到「邪惡用途」。

這名正妹是日本網美「脳て」，推特有9萬多人追蹤，日前她PO出穿著女警制服扮裝的模樣，妹妹頭配上水汪汪大眼，還微微嘟起嘴，舉起被銬住的雙手，露出無辜表情，臉上似乎寫著「救救我」，讓一票男粉絲心動不已。

▲正妹扮女警驚見邪惡亮點。（圖／翻攝自推特）

▲正妹扮女警。（圖／翻攝自推特）

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就在同情心氾濫的同時，有網友掃到正妹身後的小桌子上，擺著一個小小四方形的包裝袋，且還被撕開過，乍看就像是保險套包裝，立刻引爆熱烈討論，「我想到邪惡的地方去了」、「剛剛做了什麼呢」，但也有人緩頰，認為可能只是盥洗用品的包裝，不需要過度解讀。

▲正妹扮女警驚見邪惡亮點。（圖／翻攝自推特）

▲正妹扮女警驚見邪惡亮點。（圖／翻攝自推特）

對此，脳て事後也緊急刪掉該照片，解釋這個四方形的東西並不是網友所想的「邪惡用品」，而是隔離霜的旅行組贈品，希望可以平息風波，但照片已在日本各大網站流傳，仍引起不小討論。

▲正妹扮女警驚見邪惡亮點。（圖／翻攝自推特）

▲正妹發文解釋。（圖／翻攝自推特）

▲正妹扮女警驚見邪惡亮點。（圖／翻攝自推特）

▲脳て。（圖／翻攝自推特）

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