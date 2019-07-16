娛樂中心／綜合報導

又傳出放毒殺貓案！新店達觀社區驚傳有30隻親人浪貓無故失蹤，長期負責餵養浪貓的愛媽居民控訴管委會鄒姓委員在社區內放毒罐頭殺貓，讓社區成為「貓咪墳場」，氣得公開投訴鄒姓委員惡劣行徑，而該社區也有不少藝人入住，像是亂彈阿翔、邵雨薇等人，有2隻毛小孩的邵雨薇現在也都不敢讓毛小孩落地，就怕誤食毒物死亡。

據《周刊王》報導，新店知名社區達觀鎮住有許多藝人，像是邵雨薇、亂彈阿翔、楊志良、名嘴江中博、鍾年晃等人，爆料者指出，2年前該里里長金威就因為附近幼兒園投訴跳蚤影響孩童健康，擺了3個誘捕籠，4個月抓了14隻貓，後來找了同樣厭貓的鄒男加入管委會，2018年社區30隻貓離奇失蹤，詢問之後只得到「異地放養」的答案。

▲邵雨薇養了一貓一狗。（圖／翻攝自邵雨薇臉書）



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直到今年3月，愛媽又發現誘捕籠，且還擺著毒罐頭，一氣之下通報動保處，但里長金威解釋，是貓隻過多遭到居民投訴，區大會同意後才進行誘捕，強調沒有殺貓，只是送到公家機關，至於毒罐頭則是鄒男個人行為。

女星邵雨薇住在達觀社區，家中也飼養一貓一狗，她的經紀人代為表示，在得知社區有毒貓事件後，她帶寵物散步時都不敢讓貓狗落地，就怕寶貝毛小孩誤食毒物。

▲達觀鎮爆毒殺毛孩案。（圖／翻攝自Google地圖）