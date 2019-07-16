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57歲周星馳驚爆結婚了！　「新娘保密到家」…他脫口4個字露餡

記者田暐瑋／綜合報導

「星爺」周星馳1980年出道，在演藝圈打滾39年，感情生活雖然精采，跟朱茵、莫文蔚等人傳過緋聞，卻始終沒有結婚。近日卻有香港記者踢爆他其實早就悄悄結婚，且說詞非常肯定，讓外界又驚又喜，紛紛獻上祝福。

香港前娛樂記者「朱皮」最近在微博回答網友問題，被問到「如果周星馳再主演電影的話，票房會怎樣？」他竟脫口爆出：「星爺有新婚妻子鼓勵，自然會重新然（燃）起鬥志披甲上陣。」疑似是爆料周星馳已經結婚的消息，引起軒然大波。

▲周星馳。（圖／翻攝自微博）

▲周星馳。（圖／翻攝自微博）

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有人質疑朱皮的說法，反酸：「如果你能放有可信度的照片，我或許就信了。」朱皮則是回答：「沒有如果！」斬釘截鐵的語氣讓人相當好奇消息的真實性，但周星馳尚未對外做出回應。

周星馳出道以來有許多緋聞對象，像是朱茵、莫文蔚、藍潔瑛等人，而最讓他刻骨銘心的一段就是和朱茵之間的虐戀，可惜最後還是錯過彼此，他至今57歲都沒有婚娶。朱茵曾在節目上被問到周星馳目前是否還單身，突然愣了2、3秒不發一語，後來主持人發現異狀，隨即換個方式再問，「周星馳沒結婚吧？」

▲周星馳。（圖／翻攝自微博）

▲周星馳。（圖／翻攝自微博）

▲周星馳被爆結婚。（圖／翻攝自微博）

沒想到，朱茵隨即表示，「沒結婚不一定是單身」，此話一出觀眾隨即笑著鼓掌，隨後她被問及現在是否還願意接演周星馳的電影，她稱自己是個非常重視劇本的演員，現在接戲都是視劇本而定，「但是我認識他，他是一直都沒有劇本的人，他是那種一想起了就來的那種人。」該段訪談引來了不少網友關注，不少人認為朱茵的爆料只是在開玩笑，也有不少網友當真。

結婚沒收到祝福，朱茵認了周星馳「不好相處」。（圖／《大話西遊》劇照）

▲朱茵認了周星馳「不好相處」。（圖／翻攝自網路）

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