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17歲網美遭男友割頭分屍！　「屠雞式斬首現場照」PO上IG：這是救贖

記者田暐瑋／綜合報導

一名17歲正妹網紅驚傳遭男友砍頭殺害！她和男友日前相約外出看演唱會，結束後卻爆發爭執，男方一氣之下，竟失控持刀將她的頭顱砍下，還PO到IG分享，現場血跡斑斑，手段相當兇殘。

這名正妹網紅來自紐約，叫做比安卡（Bianca Devins），年僅17歲，喜歡Cosplay日本動漫人物，在網路上小有名氣，1她14日和交往才2個月的21歲男友布蘭登（Brandon Clark）到皇后區看完演唱會，結束後在路上發生爭吵，男友在車內持刀將她殺害，之後還砍下她的頭顱。

▲17歲網紅被斬首。（圖／翻攝自IG）

▲17歲網紅被斬首。（圖／翻攝自IG）

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在殺了人後，布蘭登還把命案現場照PO到IG上，並寫下：「地獄要來了，這是救贖，對吧？」只見照片中滿是血跡，而比安卡的頭首分離，畫面相當驚悚，他向女友道歉，還註明自己的死亡時間，當警方趕抵現場時，發現他正試圖自殺，在一陣勸說後終於阻止他輕生，也找到了被丟棄的女方遺體。

▲17歲網紅被斬首。（圖／翻攝自IG）

▲17歲網紅被斬首。（圖／翻攝自IG）

▲17歲網紅被斬首。（圖／翻攝自IG）

▲17歲網紅男友PO限時動態，但目前已被刪除。（圖／翻攝自IG）

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