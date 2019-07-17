花蓮五子兇宅「錄到13年前案發原音」！　小孩淒厲哭叫掙扎…記者嚇崩潰

記者田暐瑋／綜合報導

台灣懸疑命案中的「花蓮五子命案」在2006年轟動全台，5名孩子被鐵絲綑綁，堆疊在浴室，現場留有求救字條，有女記者到現場採訪卻遭5子冤魂纏身，把影片拿回公司後，剪接師突然嚇得衝出來，才知道收音時竟然收到疑似案發時的慘叫聲，有小孩哭喊救命的掙扎聲，讓所有人瞬間發毛。

資深記者胡孝誠透露13年前到花蓮五子命案現場採訪時，發生一連串怪事，有文字女記者在採訪完後因為小腿蜂窩性組織炎住院，3、4天後記者返回台北，臉色慘白告訴他：「長官，我好像卡到了。」一問之下才知道記者去宮廟拜拜時，廟公問她：「妹妹啊，妳是去了哪邊、做了什麼事情？為什麼後面有跟5個小孩？」

▲花蓮五子命案凶宅。（圖／記者王兆麟攝）



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就連回到台北，女記者到了另一間宮廟，道士也說出同樣的話，告訴她門口有5個小孩盯著她看，讓她嚇到崩潰，申請休息一個月。後來剪接師在處理影帶時，竟也嚇得大叫衝出房間，並告訴胡孝誠：「我絕對不存檔！你要我存我就離職！」後來才知道影片除了現場記者的聲音外，還錄到了小孩的哭喊求救聲，以及掙扎的聲音，疑似就是命案發生當下的聲響。

在現場處理的殯葬業者透露這幾具屍體都用棉被包起來、屍水流滿地，就連殯葬業者都受不了，必須用大把檀香去壓屍臭味「不然真的會聞到暈倒」，又驚魂未定說：「看到孩子被包在棉被裡，一具一具地疊在浴室的畫面……這輩子忘不了這畫面！」甚至已經有員工受不了不做。

▲花蓮五子命案靈異事件。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



由於這些屍體已經死亡好幾天，殯葬業者回憶當時要將綁在屍體的鐵絲解開時「一塊肉塊掉了下來」，現場所有人員都深深嘆氣、默念「阿彌陀佛」繼續完成動作。最後拿下死者頭套時，情況更是讓業者覺得不忍，因為死者眼、鼻、嘴都被膠帶封住，法醫慢慢撕開膠帶「結果死者的眼皮，皮膚就跟著膠帶一起被撕下來了……」