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Baby深夜突發「情緒文」認有異狀　3張截圖引519萬人瘋傳：離婚了

記者李玟儀／綜合報導

女星Angelababy近來煩心事似乎特別多，先是不斷被質疑臉部「再進化」，又被傳和老公黃曉明婚姻出問題，16日深夜突如其來發文，內容卻都是「心靈雞湯」，引起網友好奇關心：「Angelababy怎麼了？」也成為17日一早519萬網友關注的話題。

▲▼化妝師流出Baby「無P原圖」！（圖／翻攝自微博）

▲▼Baby深夜有感而發。（圖／翻攝自微博）

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▲▼Baby深夜有感而發。（圖／翻攝自微博）

Baby在深夜發文，「最近我和世界有點時差，不過一切安好，勿念。」同時附上3張文字截圖，分別寫著：「You live. You learn. You upgrade.」、「心要簡單，人要善良，別人怎樣對我，是我因果，我怎樣對別人，是我修行，遇見愛你的人，學會感恩，遇見你愛的人，學會付出。」

以及1張人生建議：「認識的人越少越好，不要沾染不適合自己的圈子，知己一兩個就足夠，沉住氣，別去巴結誰，別人的奇蹟與你無關，得不到的不要去追，讓自己生氣的東西永遠別搭理。」這些類似為自己加油打氣的「雞湯文」，像是間接表達了Baby近期的生活狀況、心情寫照。

▲▼Baby深夜有感而發。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友評論。（圖／翻攝自微博）

▲▼Baby深夜有感而發。（圖／翻攝自微博）

加上有網友發現Baby最近微博追蹤人數從755人降至754，據傳是經紀人離職去帶其他藝人，網友不免好奇她的情緒是否因此波動，甚至有追隨多年的粉絲說：「第一次看她發這麼帶有情緒的微博，不敢多想了。」但同時Baby的舉動也再次引發離婚傳聞，但粉絲出聲力挺，「誰都有心情不好的時候，不要瞎猜，等本人自己說吧。」

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Angelababy, 黃曉明, 楊穎, 曉B, Baby, 小海綿

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