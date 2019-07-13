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餐廳偶遇Lisa！「真實0修圖身材」現形　超狂紙片薄腰網看呆

記者李玟儀／綜合報導

南韓女團BLACKPINK泰籍成員Lisa長得甜美，身材又瘦高，被封為「人間芭比」。近日團體到泰國開唱，身為地主的她帶著團員外出用餐，正好被民眾捕獲，照片流出後，網友都在討論她宛如紙片的細腰，彷彿輕輕一碰就會斷掉。

▲▼「真人芭比」Lisa。（圖／翻攝自Lisa IG）

▲「真人芭比」Lisa。（圖／翻攝自Lisa IG）

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當天Lisa和Rosé一起外出用餐，餐廳生意看起來不錯，幾乎沒有空位，顧客一發現2人出現，紛紛停止吃東西，抬起頭痴痴地看向2位大美女。只見Lisa身穿紅白條紋短上衣，下半身搭配牛仔褲，頭髮簡單紮起包頭，左手拎著黑色皮包。

跟在後頭的是Rosé，上半身白色短背心配寶藍色休閒褲，一頭耀眼的金髮讓她在人群中很醒目，想不注意都難，2人沒有戴帽子、口罩遮掩，但微微低著頭快步行走，不過還是躲不過路人的鏡頭。

▲▼Lisa的薄腰很驚人。（圖／翻攝自微博、Lisa IG）

▲▼Lisa的薄腰很驚人。（圖／翻攝自微博）

▲▼Lisa的薄腰很驚人。（圖／翻攝自微博、Lisa IG）

雖然2位美女的顏值本身已經足夠吸睛，但只要將目光往下移，就會發現更驚人的部分，Lisa的腰身從側面看比一根電線桿還要細，正面看的話可能也只是一個男人的手掌大小，特別是她身上的短上衣雖然不是合身款，但也不算寬鬆，可是因為腰太細，視覺上顯得特別空蕩，這種程度幾乎不是細腰而是「薄腰」等級。

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