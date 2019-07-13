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演藝圈「5大最美星二代」　邱淑貞18歲正妹女兒小臉辣腿超越女神媽

圖文／鏡週刊

港星甄子丹的二女兒Jasmine甄濟如登上台灣時尚雜誌，甄子丹立刻轉發女兒寫真照片並大讚：「我的寶貝女兒！一眨眼的時間，妳便出落成漂亮的年輕女孩，等不及要讓全世界看到妳豐富出色的才華了！」

Jasmine今年15歲，烏黑長髮、大眼睛，約170公分的模特兒身高，加上喜歡唱歌跳舞，被網友公認有女明星潛質，只等甄子丹點頭啦。而演藝圈正又美的星二代除了Jasmine，我們還為大家整理了以下幾位，IG快點加起來。

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I lilac you....get it

Jasmine（@jasmineyenofficial）分享的貼文 於 張貼

 
邱淑貞的大女兒沈月被網友讚為「最靚星二代」。（合成沈月IG）

90年代走紅港台的性感女神邱淑貞，在嫁給潮牌服飾大亨沈嘉偉後生了3個女兒，大女兒沈月今年即將滿18歲，她對模特兒行業相當有興趣，父母也非常贊同。今年3月爸爸沈嘉偉I.T集團旗下品牌Izzue的倫敦時裝發表會上，沈月即獻出時裝週的台步初體驗，毫不怯場的自信風采讓網友大讚，直誇「最靚星二代」。

 
 
 
 
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迟来的520祝福～

（@yuetyuetxx）分享的貼文 於 張貼

 
任達華與琦琦的獨生女任晴佳身型跟媽媽一模一樣，看不出只有14歲。（合成自胡晴佳、琦琦IG）

港星任達華與名模琦琦的獨生女胡晴佳年僅14歲，身高已經長到180公分，不僅擁有出眾身高，遺傳了父母優秀基因，五官濃而標緻，從5歲就和媽媽一起拍雜誌封面，胡晴佳對鏡頭毫不怕生，氣場完全不輸媽媽。目前還是學生的胡晴佳，雖然已收到不少拍攝、代言邀約，但她表示現在先以學業為主，未來想唸服裝設計相關，意外地對模特兒並沒有很大興趣。

 
 
 
 
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@cosmopolitan_hk #cosmo #cosmohk

ella yam（@ellayamofficial）分享的貼文 於 張貼


小S的大女兒許曦文單眼皮的素淡氣質，讓許多網友讚美像韓劇《鬼怪》女主角金高銀。（合成自許曦文 IG）

IPSS小S（徐熙娣）婚後有3個女兒，常在臉書分享她與女兒的日常互動，大女兒許曦文日前登上台灣國際中文版雜誌，年僅13歲的她單眼皮高冷氣質，連原本說不會讓女兒出道的小S也改口說，無法強迫女兒改變興趣，大女兒一直想跟隨大S腳步當演員，小S說順其自然，以後的事以後再說。

 
工藤靜香曾陪女兒木村光希一同來台出席活動，母女情深。（合成自木村光希IG）

木村拓哉與工藤靜香的大女兒木村光希身高170公分， 16歲的她能講得一口流利的英文與法文，今年5月在巴黎時裝周跟一群專業模特兒走上伸展台。她還一次登上日本74份報紙的全版廣告，要集合74張圖才能看到廣告企劃的全貌，令人印象深刻。木村光希時常在她超過170萬的跟隨者的IG更新美照，一張照片就能透露出時下流行的彩妝與流行趨勢，已算得上是時尚ICON。

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